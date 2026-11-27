新华网 2026-11-27 09:27:38

神舟二十三号载人飞船将于近日返回地球，东风着陆场于26日组织完成搜救回收任务的最后一次全系统演练。

神舟二十三号载人飞船将于近日返回地球，东风着陆场于26日组织完成搜救回收任务的最后一次全系统演练。

这次演练是按照全系统、全状态、全流程组织，全面模拟了空中搜救、地面处置等工作流程，以及检测了测量、通信等设备技术状态，旨在进一步检验着陆场系统搜救回收任务的组织能力、指挥能力以及综合保障能力。

“这次演练是为了确保航天员乘组安全返回而进行的全面准备，标志着搜救回收任务进入最后的冲刺阶段。”东风着陆场史勋栋介绍。

记者在演练现场看到，东风着陆场地面搜救力量指挥车、搜索车、医监医救车等车辆装备前往各自待命点，展示了其强大的机动性。空中搜救分队也迅速响应，5架直升机在接到落点坐标通报后快速抵达现场，按处置流程进行了无水肼检测、警戒区搭建、开舱门相关处置。

“针对夜间搜索处置难的特点，东风着陆场细化了方案预案，完善了着陆现场照明保障手段。”东风着陆场郭世雄介绍，空中、地面、外围警戒等各分队已准备就绪，具备高效协同、快速响应的能力。

据介绍，航天员张志远、黎家盈和巴基斯坦航天员穆罕默德·齐尚·阿里，将共同搭乘神舟二十三号载人飞船返回。目前，东风着陆场各项工作已经准备就绪，具备执行搜救任务的条件，全体搜救力量将全力以赴迎接他们天外归来。

来 源：新华网

原标题： 东风着陆场完成最后一次全系统演练 准备就绪迎神二十三飞船天外归来

作者：李国利、胡毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com