人民日报 2026-11-27 09:23:02

商务部新闻发言人何亚东在26日举行的例行新闻发布会上表示，美方301调查是典型的单边主义行为，严重破坏国际经济秩序，严重违反世贸组织规则，中方对此坚决反对。

商务部新闻发言人何亚东在26日举行的例行新闻发布会上表示，美方301调查是典型的单边主义行为，严重破坏国际经济秩序，严重违反世贸组织规则，中方对此坚决反对。

何亚东表示，中方此前已发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》文件，全面澄清了有关问题，阐明了中方政策立场。个别国家以“产能过剩”为名，行保护主义之实，将正常市场竞争政治化、产业发展问题工具化，不仅无助于解决自身结构性矛盾，反而会扰乱全球产供链安全稳定和产业合作，抬高全球通胀水平，损害企业和消费者切身利益，给世界经济增长带来长期系统性风险。

“中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。”何亚东说。

来 源：人民日报

原标题： 商务部：坚决反对美对中国等经济体加征301关税

记者：黄韬铭、谢希瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com