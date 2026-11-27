人民日报客户端 2026-11-27 09:24:43

经国务院同意，工业和信息化部联合国家网信办、国家发展改革委今天挂网发布了《新一代通信网建设实施方案》（以下简称《实施方案》），这标志着我国新一代通信网建设正式从顶层设计迈入落地实施的新阶段。

经国务院同意，工业和信息化部联合国家网信办、国家发展改革委今天挂网发布了《新一代通信网建设实施方案》（以下简称《实施方案》），这标志着我国新一代通信网建设正式从顶层设计迈入落地实施的新阶段。

《实施方案》明确，新一代通信网是以第五代移动通信演进/第六代移动通信（5G-A/6G）、万兆光网、卫星互联网等为核心支撑，以高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控为关键特征的智能化综合性数字信息基础设施，主要由基础网络、空间网络、国际网络、融合网络构成，为经济社会发展提供感知、传输、存储、计算、智能等综合性信息服务。

《实施方案》提出，到2030年，建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网。适时开展6G网络建设，5G-A、万兆光网实现重点区域部署应用，基础网络发展水平持续领先。低轨卫星互联网系统基本建成，频轨资源开发利用水平大幅提升，空间网络形成全球服务能力。国际海陆缆布局持续优化，国际网络韧性明显提升。工业互联网、车联网等融合网络实现规模化发展。通感导算智一体化服务能力明显增强，智能化发展水平大幅提升。多网协同抗毁韧性架构基本建成，网络安全和应急通信综合保障能力显著增强。产业链供应链自主可控水平不断提升，产业生态更加完善。

来 源：人民日报客户端

原标题： 6G要来了！新一代通信网建设迎来路线图

作者：王政

本文转自：温州新闻网 66wz.com