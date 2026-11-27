新华网 2026-11-27 09:26:13

欧盟官员证实，欧盟领导人已就下一任欧洲央行行长人选达成共识，由西班牙央行前行长巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯接替将于2027年2月提前卸任的克里斯蒂娜·拉加德。

欧盟官员证实，欧盟领导人已就下一任欧洲央行行长人选达成共识，由西班牙央行前行长巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯接替将于2027年2月提前卸任的克里斯蒂娜·拉加德。 来 源：新华网 原标题： 西班牙央行前行长将出任欧洲央行行长 本文转自：温州新闻网 66wz.com