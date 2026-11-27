新华网 2026-11-27 09:27:29

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台26日报道，伊朗武装部队发言人谢卡尔希当天否认科威特军方有关伊朗军队袭击科威特一处重要设施的指控，称伊朗武装部队未在该地区开展任何军事行动。

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台26日报道，伊朗武装部队发言人谢卡尔希当天否认科威特军方有关伊朗军队袭击科威特一处重要设施的指控，称伊朗武装部队未在该地区开展任何军事行动。

谢卡尔希说，有关指控意在为继续实施敌对行动提供掩护，并企图加剧地区紧张局势。

科威特军方26日稍早时称，伊朗袭击该国重要设施导致两名意大利人身亡。意大利外交部随后证实，两名遇难者均为德国军工企业莱茵金属有限公司旗下的意大利公司技术人员，事发时正在为科威特武装部队的防空系统维护雷达探测天线。

来 源：新华网

原标题： 伊朗武装部队否认袭击科威特重要设施

记者：刁慧琳 沙达提

本文转自：温州新闻网 66wz.com