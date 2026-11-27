央视新闻 2026-11-27 09:32:00

当地时间11月26日，墨西哥总统辛鲍姆在新闻发布会上谴责美国缉毒局开设面向墨西哥民众的匿名举报渠道，称此举是对墨西哥内政的干涉。

当地时间11月26日，墨西哥总统辛鲍姆在新闻发布会上谴责美国缉毒局开设面向墨西哥民众的匿名举报渠道，称此举是对墨西哥内政的干涉。

辛鲍姆强调，墨西哥拥有负责打击有组织犯罪的执法机构。她敦促美国缉毒局将精力放在打击美国境内的贩毒活动上，调查与有组织犯罪相关的腐败问题、毒品分销网络及非法资金流向。

来 源：央视新闻

原标题： 墨西哥总统谴责美国缉毒局干涉墨内政

记者 盛嘉迪

本文转自：温州新闻网 66wz.com