央视新闻 2026-11-27 09:35:06

11月26日，山西省考古研究院公布山西临汾中大街元墓（M19）发掘资料。元墓（编号M19）保存完整且出土有大量“寄寄老人”款陶器，丰富了晋南地区元代墓葬的发掘资料。

11月26日，山西省考古研究院公布山西临汾中大街元墓（M19）发掘资料。元墓（编号M19）保存完整且出土有大量“寄寄老人”款陶器，丰富了晋南地区元代墓葬的发掘资料。

△陶豆（M19：5）款识

M19发掘地点位于山西省临汾市尧都区中大街五一西路至西赵路段。此墓共出土器物28件（套），包括陶俑、鼎、豆、钫、簠、簋、盆、爵、座、砚、牌位及瓷盏、瓷罐、铜镜、铜簪、铜钗、铁棺链、木梳等。

△墓葬位置示意图

M19为单室土洞墓，现墓口距地表2.2米。墓葬平面近刀形，由墓道、墓门和墓室组成。墓道内填黄褐色五花土，土质较硬。墓室棺内未发现人骨，疑似迁葬。

根据出土陶牌位上的朱书判断，M19为孝子张元恭为其父母所建之墓。此墓虽未出土明确的纪年材料，但墓室平面呈方形的单室土洞墓形制常见于晋南地区的金元时期墓葬。另外，此墓随葬大量澄泥黑陶器，且部分器物上模制阴文“寄寄老人”楷款，亦为判断墓葬年代提供了参考。

“寄寄老人”是当时著名的制陶大师，尤善砚瓦制作。其可能原为陈姓杭州人，由于朝代更替、社会动荡，金末元初从祖居地来到晋南和长安地区。从款的内容看，有“寄寄老人”和“长安脾地寄寄老人”两种，且有“长安脾地寄寄老人”款的陶器有确切纪年“至元二十九年造”。从制作工艺上看，“长安脾地寄寄老人”款陶器制作精良，器形较大，技艺已趋于成熟。“寄寄老人”款陶器则略逊色，器形较小，应为前期作品。另外，M19随葬陶牌位上的朱书“投下杂造局”，是元代设立于平阳路（大致在今山西临汾地区）的一个官营手工业机构，平阳路投下杂造局的设立年代，在《元史》等主要文献中没有明确记载，虽无法确定该局的具体设立时间，但可知元代中央政府曾于至元七年（1270年）集中设立过一批类似的官营手工业局院。平阳路的“投下杂造局”，也可能是在这一大背景下设立的。由此判断，M19的年代应晚于至元七年，早于至元二十九年（1292年），属元代早期墓葬。

△陶钫（M19：4）

△陶钫（M19：4）款识

墓内出土的大量“寄寄老人”款陶器，组合完整、做工考究、年代明确，具有极高的历史价值和艺术价值，为研究元代历史、社会风貌及中国制陶发展史提供了实物资料。

来 源：央视新闻

原标题： 山西临汾一元代墓葬出土大量“寄寄老人”款陶器

记者 岳旭辉 董琪琪

本文转自：温州新闻网 66wz.com