特朗普：在与普京会谈中敦促其尽快与乌克兰达成协议
央视新闻 2026-11-27 09:49:18
美国总统特朗普26日在社交媒体发文说，他日前在与俄罗斯总统普京的会谈中敦促其尽快与乌克兰达成协议，以结束俄乌冲突。
美国总统特朗普26日在社交媒体发文说，他日前在与俄罗斯总统普京的会谈中敦促其尽快与乌克兰达成协议，以结束俄乌冲突。
特朗普说，他坚信“这很有可能实现”，并称“若能达成协议，那将是对所有人的一大贡献”。
特朗普还说，他25日晚在佛罗里达州海湖庄园会见北约秘书长吕特时，通报了他与普京的谈话内容。
当天早些时候，特朗普发文说，他在同吕特会见时重点讨论了俄乌冲突及伊朗战事，强调俄乌双方应避免采取任何可能导致冲突升级的行动，同时应尽快通过和平方式解决这场冲突。
来 源：央视新闻
原标题： 特朗普：在与普京会谈中敦促其尽快与乌克兰达成协议
记者 朱磊
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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