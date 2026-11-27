三线齐发 长三角高铁营业里程突破8500公里
央视新闻 2026-11-27 10:01:25
长三角铁路营业里程超1.58万公里，高铁里程突破8500公里，“轨道上的长三角”再添新动脉。
11月27日，安徽巢马高铁、淮蚌高铁、淮阜高铁开通运营，马鞍山市和县、淮北市濉溪县、蚌埠市固镇县、亳州市蒙城县和利辛县共5个县告别不通高铁的历史，长三角铁路营业里程超1.58万公里，高铁里程突破8500公里，“轨道上的长三角”再添新动脉。
三条高铁新建正线约364.5公里，设计时速均为350公里，是长三角铁路联网补网强链的重要项目。巢马高铁在巢湖东站连接合杭高铁，在马鞍山东站连接宁安高铁；淮蚌高铁在淮北北站通过淮萧联络线连接郑徐高铁，在蚌埠南站连接京沪高铁与合蚌高铁，在双堆集站连接淮阜高铁；淮阜高铁在阜阳西站连接京港高铁（商合段）和郑阜高铁，在双堆集站连接淮蚌高铁。
三条高铁接入长三角高铁网，构建起联通合肥、南京都市圈，以及长三角中心城市的多路径快速通道，大幅压缩皖北、皖江城市间时空距离。
来 源：央视新闻
原标题： 三线齐发 长三角高铁营业里程突破8500公里
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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