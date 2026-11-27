中国成功发射遥感四十九号01组卫星
中国新闻网 2026-11-27 09:58:34
中国航天科技集团消息，北京时间11月26日17时38分，中国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，将遥感四十九号01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
据中国航天科技集团消息，北京时间11月26日17时38分，中国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，将遥感四十九号01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
遥感四十九号01组卫星由中国航天科技集团五院抓总研制，主要用于科学试验、国土资源普查、农产品估产和防灾减灾等领域。
11月26日，中国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功发射遥感四十九号01组卫星。许立豪 摄
长征二号丁运载火箭是一型常温液体二级运载火箭，具有可靠性高、经济性好、适应性强等特点，支持单星、多星并联、串联、搭载等多种形式的发射需求，其700公里太阳同步轨道运载能力为1.3吨。此次任务是长征系列运载火箭的第681次飞行。
来 源：中国新闻网
原标题： 中国成功发射遥感四十九号01组卫星
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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