中国新闻网 2026-11-27 09:59:45

中国商务部新闻发言人何亚东26日在例行新闻发布会上称，美方301调查是典型的单边主义行为，严重破坏国际经济秩序，严重违反世贸组织规则，中方对此坚决反对。

中国商务部新闻发言人何亚东26日在例行新闻发布会上称，美方301调查是典型的单边主义行为，严重破坏国际经济秩序，严重违反世贸组织规则，中方对此坚决反对。

美东时间11月25日，美国贸易代表办公室宣布“产能过剩”301调查结果，发布拟议措施，提出对包括中国在内的14个经济体加征301关税。何亚东应询时作上述表示。

何亚东提到，中方此前已发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》文件，全面澄清了有关问题，阐明了中方政策立场。个别国家以“产能过剩”为名，行保护主义之实，将正常市场竞争政治化、产业发展问题工具化，不仅无助于解决自身结构性矛盾，反而会扰乱全球产供链安全稳定和产业合作，抬高全球通胀水平，损害企业和消费者切身利益，给世界经济增长带来长期系统性风险。

何亚东说，中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。

来 源：中国新闻网

原标题： 商务部：坚决反对美国对中国等经济体加征301关税

本文转自：温州新闻网 66wz.com