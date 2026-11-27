今天起，电视不得播放开机广告
中国新闻网 2026-11-27 10:01:04
今天(27日)，国家广播电视总局《有线广播电视运营服务管理规定》和《交互式网络电视运营服务管理暂行规定》正式施行。
今天(27日)，国家广播电视总局《有线广播电视运营服务管理规定》和《交互式网络电视运营服务管理暂行规定》正式施行。
为维护用户合法权益，方便用户看电视，新规对有线广播电视运营服务和交互式网络电视运营服务，提出以下要求：
实现开机看全屏直播功能 不得播放开机广告
应当坚持直播优先原则，实现开机看全屏直播功能，设置频道回看入口，不得播放开机广告。
智能电视应支持优先呈现直播频道功能，提供便捷设置入口。
方便用户自行选择开机进直播或者电视交互主页
应当向用户提供便捷设置入口，方便用户自行选择开机进直播或者电视交互主页。
交互主页的页面、导航栏、状态栏、推荐位等内容应当符合国务院广播电视主管部门相关要求。
首页设立免费专区 精简收费栏目数量
应当在首页设立免费专区，对优质免费内容进行重点推荐，精简收费栏目数量，明示节目收费信息，规范应用专区运营和订购支付管理。
缩短开机时长 简化遥控操作
应当不断优化终端性能，缩短开机时长；鼓励采用语音遥控、手机遥控、人工智能等新技术提升用户体验。
应当简化遥控操作，实现遥控器一键切换直播信源。
来 源：中国新闻网
原标题： 今天起，电视不得播放开机广告
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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