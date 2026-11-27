泽连斯基任命乌武装部队支援部队新任司令
中国新闻网 2026-11-27 10:04:33
乌总统泽连斯基解除了德米特里·杰雷加的乌克兰武装部队支援部队司令职务，并任命德米特罗·特卡琴科接任。
综合乌克兰媒体报道，乌克兰总统官方网站当地时间26日公布，乌总统泽连斯基解除了德米特里·杰雷加的乌克兰武装部队支援部队司令职务，并任命德米特罗·特卡琴科接任。
来 源：中国新闻网
原标题： 泽连斯基任命乌武装部队支援部队新任司令
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