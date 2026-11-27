中国新闻网 2026-11-27 10:04:00

日本政府强军扩武的相关动向引发广泛担忧。在此报道下，有日本民众留言称，“国民正饱受物价高涨之苦，对社会保障、少子化问题以及未来满怀不安。对于这些民生难题，高市政权是否投入了与扩军同等的精力去应对？”

据日本共同社报道，相关人士25日透露，日本政府计划于年内修订的“安保三文件”之一——《防卫力整备计划》的指导方针已初步明确，其中提出引进可搭载在舰艇上的新型远程反舰导弹，以强化所谓“反击能力”。

据报道，新型反舰导弹将采用箱式发射装置，日本将研究使其适配于多种舰艇。此外，日本还计划在太空部署中轨道持续监视系统，对大范围区域实施持续监视，提高对敌方舰艇探测能力等。

报道指出，根据新方针，为维持必要战力，日本还将延长飞机、舰船服役期限，加强保护重要基础设施免受网络攻击的能力。此外，该方针称人工智能的应用对于日本与美方开展联合作战也不可或缺，并提出通过集中投资推动人工智能产业发展。

日本政府强军扩武的相关动向引发广泛担忧。在此报道下，有日本民众留言称，“国民正饱受物价高涨之苦，对社会保障、少子化问题以及未来满怀不安。对于这些民生难题，高市政权是否投入了与扩军同等的精力去应对？”

还有民众表示，“(日本首相)高市早苗好像并不明白，我们绝不能回到81年前，看到世界上处于战火中的人们被杀害或者逃亡的景象，她竟然无动于衷。对此我非常羞愧。”该民众进一步说道，希望高市知道，相比诉诸武力，应当推进对话外交。

有人呼吁道，希望缺乏外交能力的高市尽快下台。

还有人认为，日本政府大幅强化军事能力，终将滑向军国主义。二战的历史教训本该铭记，而如今，高市政权正把日本推到一个危险的十字路口。

来 源：中国新闻网

原标题： 日本民众：政府应铭记历史教训 高市正将日本推向危险路口

本文转自：温州新闻网 66wz.com