中国新闻网 2026-11-27 10:04:33

据路透社报道，美国联邦通信委员会25日表示，已批准埃隆·马斯克旗下太空探索技术公司部署最多由100万颗卫星组成的星座，用于建设太空数据中心。

据路透社报道，美国联邦通信委员会25日表示，已批准埃隆·马斯克旗下太空探索技术公司部署最多由100万颗卫星组成的星座，用于建设太空数据中心。

太空探索技术公司曾申请许可，希望获准部署最多100万个“在轨计算模块”，用于处理在地球上使用的海量数据。

根据美国联邦通信委员会的许可要求，该公司须于2033年11月前启动部署，2035年11月前完成最大总量10%的卫星部署，即10万颗卫星，并于2038年11月前完成一半部署。

数据中心是人工智能发展的重要基础设施，但需要消耗大量电力。太空探索技术公司表示，这些卫星能够直接利用近乎持续不断的太阳能，运营和维护成本较低，并减少地面数据中心带来的环境负担。

来 源：中国新闻网

原标题： 美国批准马斯克旗下公司部署百万卫星 建太空数据中心

本文转自：温州新闻网 66wz.com