“中国科技第一展”在深圳开幕
11月26日拍摄的第二十八届中国国际高新技术成果交易会现场。（新华社记者 毛思倩 摄）
11月26日，第二十八届中国国际高新技术成果交易会（简称“高交会”）在深圳国际会展中心（宝安）开幕。本届高交会以“创新引领变革·合作链接全球”为主题，展览综合总面积达40万平方米，参展机构总数达到5000家，来自全球120余个国家和地区。会期将持续至11月28日。作为经国务院批准创办的国家级、国际性科技盛会，高交会被誉为“中国科技第一展”，持续肩负推动科技成果商品化、产业化，促进国际科技交流合作的重要使命。
11月26日，观众在“高交会”灵御智能展台与机器人互动。新华社记者 毛思倩 摄
11月26日，观众在“高交会”中国中车展台了解数字地铁列车和智能市域动车组模型。新华社记者 毛思倩 摄
11月26日，观众在“高交会”松延动力展台与机器人互动。新华社记者 毛思倩 摄
11月26日，媒体从业者在“高交会”中广核展台拍摄华龙一号模型。新华社记者 毛思倩 摄
11月26日，观众在“高交会”上观看加速进化展台展示的机器人足球赛。新华社记者 毛思倩 摄
11月26日，观众在“高交会”现场与一款“灵巧手”互动。新华社记者 毛思倩 摄
11月26日，技术人员在“高交会”上演示机器人搭积木。新华社记者 梁旭 摄
11月26日，观众在“高交会”深圳航空展台参观。新华社记者 梁旭 摄
11月26日，观众在“高交会”上观看机器人叠衣服。新华社记者 梁旭 摄
11月26日，观众在“高交会”鸿蒙生态展台参观。新华社记者 梁旭 摄
11月26日，观众在“高交会”上观看大漠大智能车载无人机表演系统。新华社记者 梁旭 摄
11月26日，观众在“高交会”中国海油展台参观。新华社记者 梁旭 摄
11月26日，外国观众在“高交会”上了解比亚迪新能源汽车。新华社记者 梁旭 摄
11月26日，宇树机器人在“高交会”上进行表演。新华社记者 梁旭 摄
来 源：新华社
记者 毛思倩
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
从“量的优化”到“质的跃升” 温州社会组织四年蝶变观察社会11-26
-
“大学生安居体验官”在温州“试住”未来社会11-26
-
温州住宅产品再迭代 “垂直分层”实现空间重构社会11-26
-
进校园、通跨境、进债市 温州数字人民币应用场景持续“上新”经济11-26
-
冬日出行有实惠 温州轨道交通上新立减活动社会11-26
-
机票最高立减100元 市民飞云南游玩可享多重福利社会11-26
-
采逛吃看齐体验 三垟湿地瓯柑集周六开市社会11-26
-
永嘉鹤盛东炉寻景、西炉兴业 一颗柿子两样“红”社会11-26
-
龙湾山姆会员超市要来了 市区零售新格局加速演变社会11-26
-
黄金跌破3600美元 普通人要不要买买买经济11-26