新华社 2026-11-27 10:26:00

11月26日，第二十八届中国国际高新技术成果交易会（简称“高交会”）在深圳国际会展中心（宝安）开幕。本届高交会以“创新引领变革·合作链接全球”为主题，展览综合总面积达40万平方米，参展机构总数达到5000家，来自全球120余个国家和地区。会期将持续至11月28日。

11月26日拍摄的第二十八届中国国际高新技术成果交易会现场。（新华社记者 毛思倩 摄）

11月26日，第二十八届中国国际高新技术成果交易会（简称“高交会”）在深圳国际会展中心（宝安）开幕。本届高交会以“创新引领变革·合作链接全球”为主题，展览综合总面积达40万平方米，参展机构总数达到5000家，来自全球120余个国家和地区。会期将持续至11月28日。作为经国务院批准创办的国家级、国际性科技盛会，高交会被誉为“中国科技第一展”，持续肩负推动科技成果商品化、产业化，促进国际科技交流合作的重要使命。

11月26日，观众在“高交会”灵御智能展台与机器人互动。新华社记者 毛思倩 摄

11月26日，观众在“高交会”中国中车展台了解数字地铁列车和智能市域动车组模型。新华社记者 毛思倩 摄

11月26日，观众在“高交会”松延动力展台与机器人互动。新华社记者 毛思倩 摄

11月26日，媒体从业者在“高交会”中广核展台拍摄华龙一号模型。新华社记者 毛思倩 摄

11月26日，观众在“高交会”上观看加速进化展台展示的机器人足球赛。新华社记者 毛思倩 摄

11月26日，观众在“高交会”现场与一款“灵巧手”互动。新华社记者 毛思倩 摄

11月26日，技术人员在“高交会”上演示机器人搭积木。新华社记者 梁旭 摄

11月26日，观众在“高交会”深圳航空展台参观。新华社记者 梁旭 摄

11月26日，观众在“高交会”上观看机器人叠衣服。新华社记者 梁旭 摄

11月26日，观众在“高交会”鸿蒙生态展台参观。新华社记者 梁旭 摄

11月26日，观众在“高交会”上观看大漠大智能车载无人机表演系统。新华社记者 梁旭 摄

11月26日，观众在“高交会”中国海油展台参观。新华社记者 梁旭 摄

11月26日，外国观众在“高交会”上了解比亚迪新能源汽车。新华社记者 梁旭 摄

11月26日，宇树机器人在“高交会”上进行表演。新华社记者 梁旭 摄

来 源：新华社

原标题： “中国科技第一展”在深圳开幕

记者 毛思倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com