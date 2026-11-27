人民日报 2026-11-27 12:58:56

不久前，央视新闻频道《朝闻天下》关注校园投诉乱象，家校关系被再度置于聚光灯下。

“老师一定要生孩子吗？能不能保证新老师不怀孕？”很难想象，有家长会因为这样的苛刻要求实现不了而投诉在校老师。

不久前，央视新闻频道《朝闻天下》关注校园投诉乱象，家校关系被再度置于聚光灯下。出发点都是为孩子好，为何家校双方在一些问题上“剑拔弩张”？如何构建良性健康的家校关系？

细看一些家长的投诉内容，或属于沟通失当，或存在认知偏差。比如，指责老师不应安排孩子参加古希腊悲剧讲座，因为“学习压力太大，应该多看喜剧”；即便是教师正常管教也不认可，随意发起举报投诉。试想，广大教育工作者如果疲于应付这些非理性投诉，又如何能够心无旁骛地投入教学？

今天，家长对孩子的养育更精细，对老师和学校的期待更高，但这不是对教师苛责与不信任的理由。理性沟通，克制过度干预冲动，回归尊师重教传统，有利于让专业的人干专业的事，提升教育质量。

一个需要重申的共识在于：在呵护孩子成长过程中，家庭与学校既非简单的消费者与服务者关系，更不是互相拉锯、提防的博弈关系，而是同行者、同路人。家长把信任交给老师，老师把真心、爱心给到孩子，齐心协力、双向奔赴，方能共育花开。

教育管理不等同于行政管理，教学管理的考核评价自然也不能简单套用行政考核。如果将投诉率作为评价教师绩效的决定性因素，面对各种投诉，当事教师都需要逐一说明、反复自证，这无疑会加重一线教师的负担。

现如今，一些教师不愿意当班主任，原因就在于难以承受教学之外过多的考核压力和对孩子的“无限连带责任”。对教师的管理、考核，理应更加科学、多元，更侧重专业水平、教学质量、育人效果，避免用单一指标来论高低。

此外，学校也应进一步丰富家长与老师的沟通渠道，探索出健康理性的交流机制，既能让家长的关切及时得到回应，又能让老师获得安心教学、潜心育人的空间和底气。

教育无小事，事关国家和民族的未来。坚守师道尊严，增进互信共识，方能厚植育人沃土，滋养桃李芬芳。

（摘编自“人民锐评”微信公众号）

作者：常言道

原标题：家校互信 共育花开（人民锐评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com