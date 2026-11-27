范佳元 2026-11-27 13:00:16

观察近年来的消费升级趋势，体育和消费的双向奔赴令人印象深刻。

观察近年来的消费升级趋势，体育和消费的双向奔赴令人印象深刻。

不久前2026赛季中超联赛落幕，全赛季累计上座超700万人次，创联赛历史新高。广大球迷奔赴赛场，更带动起赛场周边全链条消费。东北财经大学有个课题组做过测算，单赛季辽宁大连足球职业赛事直接经济贡献达1.91亿元，而球迷跨城出行、海鲜餐饮、景区游玩带来的间接消费规模远超直接收益。

体育消费是城市经济的重要增长点，还能涵养全民健康生活方式，塑造城市活力气质。有数据显示，2025年，全国体育产业总规模达到5.12万亿元，2030年有望超7万亿元。由此而言，激活体育消费潜力，具有显著的综合效益。

优质赛事是体育消费的“点火器”。国务院常务会议明确提出，“增加高质量体育赛事供给”。本赛季中超联赛冠军悬念直到最后一轮才见分晓，尽展竞技体育魅力。更重要的是，越来越多城市和球队不再只满足于办好90分钟比赛，而是主动挖掘赛事流量价值，努力将赛场热度转化为稳定消费增量。

山东青岛西海岸和海牛两支球队的赛事接入全市“票根经济”，一张门票联通酒店、景区、餐厅；重庆铜梁区把足球比赛现场“搬”进夜市街区，赛前聚餐、赛后夜游被串成一条消费线。比赛终场哨总会吹响，但消费活力却可以持续释放。赛事热度能否延续，核心在于赛事策划、运营组织与城市各类资源能否高效联动，推动体育产品、运动场景深度融入普通人的日常生活。

这个赛季，“苏超”联赛的看台依然热闹。尽管全赛季平均预约中签率只有9.6%，但27个比赛周每周都参与预约者高达2415人。赛事不再是孤立的“热点”。从偶发性的“为一场球奔赴一座城”，沉淀为常态化的“看球过周末”，体育消费长热的底座才能越筑越牢。

体育是入口，健康生活才是铁打的主场。在广东广州，天河公园站、琶洲站等地铁站点里的闲置空间被改造成运动空间，跑步机、力量器械等一应俱全。实现体育消费扩容提质，不妨抓住通勤路上、社区周边、周末安排这些关键点，紧扣场地、课程、装备、康复这些细节，完善相应的产品和服务，让“顺便运动一下”的需求能被接住，也让运动后续的消费需求能得到轻松满足。消费的增量，就藏在这些被认真对待的细节里。

体育融入生活，既是个体选择，也牵动城市治理的精度与市井烟火的温度。充分利用小区和写字楼周边的“金角银边”，让运动设施更接地气，想练有地方，常练有组织，培训有保障，消费有优惠，有助于打通供需链条。善用巧思盘活空间，展现公共服务的诚意，用好资源打通的智慧，就不难呵护好“体育+消费”的连续性。

“一阵火”靠赛事流量，“长久热”则有赖于全民运动习惯支撑、公共服务保障。2025年，我国19—59岁居民人均体育消费近2500元。当体育不再只是赛场上的角逐，而成为看台上的呐喊、周末球场的约定、一家人的出行计划，消费便有了持续生长的养料。把体育嵌入生活，让习惯催生需求，正是体育消费做大做强的关键所在。

作者：范佳元

原标题：把体育“一阵火”变消费“长久热”（人民时评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com