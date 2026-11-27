人民日报 2026-11-27 13:01:27

把握好舍与得、当前与长远、优势与劣势的辩证关系，勇于探索、勇于创新，一时的“让”，就能为未来发展铺下坚实路基

在云南采访，听到两个关于“让路”的故事。

一个是给生态让路。

洱海湖畔，大理市湾桥镇古生村村民何利成，15岁起跟着父亲在洱海捕鱼，但由于蓝藻大暴发，大理全面实施湖面禁渔政策，他转去承包土地建鱼塘。可随着治理延伸到整个洱海流域，他只好配合清退10余亩鱼塘。如今，他承包数百亩土地，开展水稻、油菜绿色有机种植，成了生态“新农人”。

从渔民到塘主，再到生态种植合伙人，身份在变，思想也在转：过去“不理解”，现在“主动让”。这是因为他意识到：“洱海好，村里的生活才会好；洱海不好，村里的生活也不可能好。为生态让路，让得值！”

一个是给村容村貌让路。

丽江市束河街道普济一组，曾是一个上千头生猪存栏、污水横流的养殖村，环境卫生堪忧，甚至曾有“嫁人不嫁普济村”的说法。

2021年，村里下定决心向人居环境顽疾开刀，拆违建、扩道路、整治“脏乱臭”。好环境带来了好前景。如今，村子转型为特色旅游村，年接待游客数万人次。

“拆违建并不容易，但回过头来看，为人居环境让路，就是为发展铺路。”普济一组小组长和茂根这样总结。

一时的“舍”，是为了更长远的“得”。让路与铺路里，藏着舍与得的智慧，蕴含着当前与长远的辩证统一。

为生态让路，短期来看，是得舍弃一些眼前利益，但长远而言，换来的是更可持续的发展；为村容村貌让路，表面看是村民暂时吃亏，但最后不仅没吃亏，反而获得更大的收益。

许多两难、多难问题，难在如何统筹兼顾、趋利避害、实现多赢。让路，不是不算账，而是算大账、总账、长远账。把视野放宽、把眼光拉长，才能看清短期利益与长期利益，算好综合账，变两难、多难为两全、多赢。

让路，并非“一让了之”，而是要做好铺路的文章。让路的格局，不会自动转化为发展的红利。为发展积蓄后劲，也需要勇于开拓新路。

重庆梁平区竹山镇猎神村，曾大力开采石膏矿，一度灰尘漫天，水脏地陷。为保护生态，必须关闭矿山。但村里并非简单关停，而是保留矿山原始风貌，进行生态修复，并把矿车、铁轨等工业遗存融入新业态，发展乡村休闲旅游。矿山变青山，矿区变景区，既为生态让了路，也为村民增收找到了新路子。

让路，是做减法，是要规范秩序、守住底线；铺路，是做加法，是要同步培育新产业、拓宽新渠道。善于铺路，让更多人在转型中得实惠、有奔头，才能促更多人从“要我让路”变为“我要让路”。

能不能把让路变成铺路，关键还是在创新思路。

同样是守护生态，数万名林业工人“挂锯停斧”后，黑龙江发展生态旅游、林下经济等多元化产业；青海海南藏族自治州为扭转无序放牧，统筹推进光伏治沙与生态畜牧业融合发展，展现“板上发电、板间种草、板下养羊”的奇妙图景。

思路决定出路。习近平同志在《摆脱贫困》中写道，“我们不担心说错什么，只是担心‘意识贫困’”“也不担心做错什么，只是担心‘思路贫困’”。立足自身，思路一变，束缚就能变成机遇，短板就能化为特色，原本看似走不通的路子，也能蹚出宽广赛道。

发展的瓶颈，不在资源约束，而在路径依赖和思维定式。把握好舍与得、当前与长远、优势与劣势的辩证关系，勇于探索、勇于创新，一时的“让”，就能为未来发展铺下坚实路基。

作者：陈 凌

原标题：让路与铺路（评论员观察）

本文转自：温州新闻网 66wz.com