人民日报 2026-11-27 13:02:41

靠海吃海，怎样“吃”？

踏上福建宁德白基湾的渔排，脚下是穿梭的鱼群，手机屏幕上“跳动”的是水温、溶氧、盐度。眼前的大黄鱼，曾因过度捕捞而数量锐减。攻克人工育苗难关，推广生态养殖，辅以数字监测，如今全国每5条养殖大黄鱼，就有4条产自宁德。

到了霞浦东壁村，沿着光影栈道走，观景平台、民宿、文创店、咖啡馆相继入眼。村民天天见的海景，成了游客心心念念的远方。同样靠海，白基湾向水下精耕细作，东壁村从岸上寻找机会。

习近平同志在福建工作期间提出“靠山吃山唱山歌，靠海吃海念海经”。在宁德漫步，更能体会这句话的深刻：山海是家底，不是一成不变的路线图。技术更新，传统产业可以长出新本领；需求变化，寻常风景也能生出新价值。因地制宜，须用发展的眼光认识脚下的土地。

这样的眼光，既向内寻找所长，也向外寻找合作。屏南配套企业生产的电池托盘等产品，当日即可送达宁德时代总部。昔日山路阻隔的县城，如今接入了现代产业链。从福鼎的锂电材料，到寿宁的镁铝合金，再到周宁的不锈钢深加工……在宁德，产业链条正向山区延伸。

地方优势，不只看资源的多少，也取决于在更大范围分工中的位置。树立一盘棋思维，山区不必另起炉灶，在产业链上找到位置、做出专长就能分享发展机遇。以更大视野观之，积极融入全国统一大市场，各地才能以自身所长补彼此之短，在协作中做强特色，避免低水平重复建设。

找准定位不意味着固守分工、甘居下游。宁德为“飞地经济”建立利益共享机制，明确税收分成、产值统计等方面的分配比例，推动山区招引研发型、总部型企业，持续向价值链上游攀登。地域合作中，各方发展情况不一，难免面临利益协调、权责划分的难题。项目落在哪里、由谁管理、如何分红……理顺这些关系，双方积极性都有了保障，才能有效提升共建共投的可持续性，破除地域协作中的体制机制壁垒，让资源随着产业需要充分流动。

山海统筹，既要畅通产业和人才流动，也要落在一餐一饭的民生暖意中。不少当地干部自豪地谈起：宁德经济总量从当年的省内末尾，升到了第五位。这份自豪，有繁忙生产作支撑，也有温馨生活作注脚。

福安下岐村的连家船民，曾经几代人挤在一条船上。上岸定居后，当地帮助他们学养殖、练技能、拓销路。如今，船民后代中有了不少大学生，也有人返乡组建电商团队，把海鲜卖向远方。发展的意义正在于此：让曾经为生计所困的人生，打开更多可能。

“背包医生”入村巡诊，把优质医疗资源送到家门口；互助孝老食堂，帮助农村留守老人解决吃饭难题；简化随迁子女入学手续，方便孩子随父母在新的地方求学……坚持投资于人，朝着基本公共服务均等化方向努力，发展的动能将更加充沛、更可持续。

“地僻人难至，山多云易生”，冯梦龙的诗句曾这样描写偏僻贫困的寿宁。今天，以寿宁下党乡变迁为题材的歌曲《新路》，唱的是“无路开新路，阳光照老屋”。从山路上的艰难跋涉，到山海间的携手同行，闽东人把本领带向远方，也把希望种回故土。山海不语，一代代人的奋斗，正为之写下新的长歌。

（作者为本报评论部编辑）

作者：孟繁哲

原标题：山歌海经谱新章（现场评论）

本文转自：温州新闻网 66wz.com