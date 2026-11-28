温州日报 2026-11-28 08:36:55

杨勇强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，全面落实省委省政府和市委决策部署，实干争先、创新突破，以高质量党建引领高质量发展，为温州做强“一圈一极一中心”、奋力推动共同富裕先行示范蓄势赋能。

温州网讯 11月27日，市委副书记、代市长杨勇赴瑞安市开展循迹溯源学习调研。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，全面落实省委省政府和市委决策部署，实干争先、创新突破，以高质量党建引领高质量发展，为温州做强“一圈一极一中心”、奋力推动共同富裕先行示范蓄势赋能。

在瑞安市飞云街道“三个基层”循迹溯源示范点，杨勇认真听取讲解，强调要深学细悟习近平总书记关于基层工作方法的重要论述，深刻把握“执政重在基层、工作倾斜基层、关爱传给基层”重要要求的丰富内涵和实践要求，持之以恒抓基层打基础，持续推动资源、管理、服务下沉，着力转变职能、转变作风、转变方法，切实提升基层治理效能。

走进华峰集团材料研究院，杨勇详细了解企业发展历程、产业布局、科技研发等情况，希望企业充分发挥创新主体作用，推动科技创新和产业创新深度融合，在坚守主业、做强实业上实现更大突破，带动产业链上下游协同联动、裂变发展。他叮嘱属地和相关部门要紧盯企业需求，加强跟踪服务，强化各项保障，全力支持企业打开发展新局。

在随后召开的座谈会上，杨勇听取相关工作情况汇报，并指出，要认真按照市委十三届十一次全会部署要求，坚持走在前、当标兵，坚定扛起“经济大县挑大梁”的责任担当。要强产业强实力，围绕推动产业扩量提质增效、发展壮大新质生产力，着力优存量、扩增量、抓变量、防减量、提质量；要提能级提位势，全面融入温州都市圈建设和市域一体化发展，持续提升城市集聚力、开放带动力、文化软实力；要促均衡促共富，聚焦缩小“三大差距”，深化城乡融合发展，强化富民增收举措，优化公共服务供给；要优服务优治理，坚持寓管理于服务、防风险于未然、止纠纷于前端。要谋深谋实明年各项重点工作，确保明年一季度起好步、开门红。

副市长罗招政参加学习调研。

来 源：温州日报

原标题： 实干争先 创新突破

杨勇赴瑞安开展循迹溯源学习调研

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com