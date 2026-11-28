温州晚报 2026-11-28 08:44:52

11月27日，温州市人力资源和社会保障局印发《温州市人力资源服务业发展白皮书（2026）》。记者从市人社局获悉，2025年全市正常开展经营活动的人力资源服务机构达836家，行业从业人员16695人，全年行业营业收入首次突破300亿元、达301.6亿元，其中人力资源服务业务营业收入128.3亿元。

温州网讯 11月27日，温州市人力资源和社会保障局印发《温州市人力资源服务业发展白皮书（2026）》。记者从市人社局获悉，2025年全市正常开展经营活动的人力资源服务机构达836家，行业从业人员16695人，全年行业营业收入首次突破300亿元、达301.6亿元，其中人力资源服务业务营业收入128.3亿元。

白皮书亮出了“十四五”收官之年的成绩单：全市人力资源服务机构从2021年的415家增至2025年的836家，累计增长101.45%；人力资源服务业务行业总营收较2021年累计增长29.29%。从结构看，规上企业“压舱石”作用明显——103家规上企业实现营收73.28亿元，数量占比仅12.30%，营收占比达57.1%；733家非规上机构实现营收55.05亿元，数量占比87.70%，大中小机构协同并存的梯队格局不断完善。民营机构持续占据绝对主体地位，2025年达769家，国有机构增至58家，多元主体协同发展格局持续巩固。

人力资源服务业与制造业“两业融合”，成为温州行业发展的核心引擎。2025年，温州以龙湾省级两业融合试点为突破口，组建由87家单位构成的产业联盟，面向制造企业落地“一企一策”定制化人力资源服务。龙湾试点以来，全年服务制造业企业2500家次，规上人力资源机构营收同比增长41.87%，人力资源产业园营收提升44%，3家机构跻身省行业白皮书三十强。与此同时，全市四大省级人力资源产业园——鹿城、龙湾、乐清、瑞安园区累计集聚机构173家、园区年营收约60亿元，呈现“瑞安强体量、乐清贴产业、龙湾抓试点、鹿城聚高端”的错位发展格局。

行业服务实体经济的“触角”越扎越深。2025年，全市人力资源服务机构累计服务就业、择业及流动人员约98.82万人次，服务用人单位约9.05万家次，其中服务民营企业占比达78.7%。招聘服务方面，全年线上发布招聘岗位信息72.8万条、招聘总人数77.5万条，新增求职简历信息34.3万个；线下举办现场招聘会1409场，参会用人单位12877家，提供招聘岗位36.1万个。细分业态中，劳务派遣仍是占比最大的业务板块，占总营收58%；猎头机构47家、产值3643万元，单家机构平均产值提高至77.51万元、增幅5.49%，市场资源更多向优质机构集中；人力资源数字化机构目前仅7家、营收129万元，处在起步培育阶段，也透出行业未来转型调整的方向。

白皮书还同步发布2025年度温州市人力资源服务机构榜单，包括营收前50名机构、猎头服务营收前10名、网络招聘营收前10名、培训服务营收前10名、咨询服务（含测评）营收前10名。重点产业人才需求方面，《2026年温州市重点产业紧缺人才需求目录》覆盖“5+5”产业体系全部核心赛道，共210个紧缺岗位类别，紧缺及以上岗位达79%，技术类岗位占比高达52%。制鞋设备安装调试工程师、区域销售经理、成品检验员、生物技术研发工程师、质量工程师等位列紧缺指数最高的十大岗位。

下一步，温州将推动人力资源产业园从“物理集聚”走向“生态协同”，实施差异化招商，争创国家级（人力资源社会保障部重点联系）产业园持续深化“两业融合”、数字化智慧人力建设和引才供需对接，为温州做强“一圈一极一中心”提供坚实人力资源支撑。

来 源：温州晚报

原标题： 行业营业收入首破300亿元！温州人力资源服务业“家底”出炉 《温州市人力资源服务业发展白皮书（2026）》发布

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com