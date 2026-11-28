温州日报 2026-11-28 08:46:12

11月27日，“向新而行向潮而立”全省企业文化建设案例展示交流活动在杭州举行。康奈集团、人本集团、冠盛汽车零部件集团、正泰集团等4家温州企业入选年度全省企业文化建设案例。

温州网讯 11月27日，“向新而行向潮而立”全省企业文化建设案例展示交流活动在杭州举行。康奈集团、人本集团、冠盛汽车零部件集团、正泰集团等4家温州企业入选年度全省企业文化建设案例。

作为中国民营经济重要发祥地，温州的企业文化建设始终与城市发展同频共振。近年来，温州市委宣传部、市思想政治工作研究会高度重视企业文化建设、人文与营商环境优化提升、企业社会责任履行等工作，创新开展“企业文化”培育行动，着力擦亮以“敢为人先、义利并举”的温商精神和精益求精的工匠精神为内核的现代企业名片。

现场发布了《企业之魂：2026年度浙江省企业文化建设案例50佳》。该书系统梳理了全省企业在文化建设中的创新探索与典型经验，既是浙江企业从制造迈向“智造”的产业见证，更是从产品升级“品格”的文化答卷。

本次入选的四家温企路径各异、特色鲜明，从“思想铸魂”到“文化润心”，走出了各具辨识度的文化建设之路。

康奈集团探索“数字赋能思政”范式。一场“党的二十大精神进民企——温州一家人和温州鞋的故事”跨洋对话会，以直播的方式，让海内外职工隔着屏幕同频交流。企业还打造线上云展厅、布局短视频矩阵，把创业历程、创新成果搬进网络空间，让企业文化在云端焕发新活力。

人本集团让党建文化成为发展原动力。企业把党支部建在产业链上，将党员先锋岗设在攻关第一线，“卡脖子”技术清单变身党员攻坚承诺书，技术骨干在破题攻坚中成长为党员先锋，形成了党建引领、文化赋能、技术突破的正向循环。

冠盛汽车零部件集团设立企业文化建设中心、幸福办公室，联动工会、妇联及各类兴趣社团，推动工龄荣誉表彰、职工短剧、演讲征文等一批特色文化项目落地，为不同群体量身打造实践载体，让文化浸润到职工工作生活的各方面。

正泰集团差异化运营海外社交媒体矩阵，打造高辨识度品牌活动IP，借助跨文化使者、文化IP形象等载体营造沉浸式文化体验，推动多元文化交融共生，加速企业出海进阶之路。

活动现场，由市委宣传部、市工商联选送的情景剧《民企传承中的思政密码》引发共鸣。该剧以真实案例为原型，展现了不同背景“企二代”在传承接班过程中的心路历程，生动诠释了温州“青蓝接力”工程的育人成效。

“接班不是全盘改变，而是两代企业家理念的融合。”温企代表、永固集团总裁郑革结合自身接班经历，向与会人员分享这些年的创业经历，“未来，企业将持续做优主业，从强化劳动关系、提高薪酬福利等方面下功夫，努力打造和谐幸福企业示范。”

来 源：温州日报

原标题： 温州四家企业上榜全省企业文化建设50佳

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com