温州日报 2026-11-28 08:52:25

近日，中国眼谷首个医企合作项目——眼科院内制剂研发中心落地眼谷科创园A区。该项目是浙江省首个专业眼用制剂产业化平台，由温州眼健康产业投资建设有限公司与温州医科大学附属眼视光医院共同投资建设，将补齐中国眼谷新药制剂研发生产环节短板，为我市眼健康产业创新转化注入新动能。

温州网讯 近日，中国眼谷首个医企合作项目——眼科院内制剂研发中心落地眼谷科创园A区。该项目是浙江省首个专业眼用制剂产业化平台，由温州眼健康产业投资建设有限公司与温州医科大学附属眼视光医院共同投资建设，将补齐中国眼谷新药制剂研发生产环节短板，为我市眼健康产业创新转化注入新动能。

据了解，项目总投资约3000万元，建筑面积约2100平方米，规划建设GMP净化车间、配液室、QC实验室等核心功能区及配套设施。目前，项目已完成立项、图纸设计、装修施工及产线设备招标、施工许可证办理等开工前准备工作。

项目以“研发—中试—生产”全链条协同为发展路径，聚焦眼科创新药研发和临床急需制剂成果转化，致力打造省内规模最大、标准最高、技术最先进的眼科制剂研发平台。通过构建“技术攻关—产业转化—集群发展”一体化体系，项目将进一步集聚眼科医药创新资源，完善研发产业链配套服务，深化“产学研用”融合发展，全面提升中国眼谷研发创新、产业集聚和人才培育的核心竞争力

在产业生态构建上，项目将建立“临床需求牵引—科研攻关—本地转化—产业落地”的完整闭环。依托温医大附属眼视光医院科研实力，项目以CDMO模式为初创团队提供“拎包入住”式中试服务，带动本地药用辅料、包装材料、冷链物流等上下游产业联动发展。项目将重点在眼用凝胶、缓释滴眼液等特色制剂领域形成技术优势，并积累GMP运营管理经验，参与制定全省乃至全国眼科制剂质量标准，输出可复制的“中国眼谷经验”。

项目建成投用后，将打通“原料采购、制剂生产、临床供应”全渠道，向上延伸配套产业环节，向下衔接医院临床用药需求和区域配送网络，带动眼科制剂产业链上下游延伸，打通眼科创新药研发的“最后一公里”，构建从基础研究到产业转化的关键枢纽。

来 源：温州日报

原标题： 省内首个专业眼用制剂产业化平台落地中国眼谷

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com