央视新闻客户端 2026-11-28 12:39:49

12月1日起，一批新规将正式施行，涉及食品安全、交通出行等社会民生多个领域，一起了解↓

12月1日起，一批新规将正式施行，涉及食品安全、交通出行等社会民生多个领域，一起了解↓

压缩召回时限 完善等级分级

食品召回新规将施行

新修订的《食品召回管理办法》将于12月1日起施行。新版《管理办法》完善了召回等级分级，对召回的启动时限进行了修改。

食品可能导致急性中毒、亚急性中毒、严重健康损害或者死亡，需要控制食品安全风险的，应当启动一级召回。

食品可能导致慢性中毒、一般健康损害，需要控制食品安全风险的，应当启动二级召回。

食品存在其他不符合食品安全标准的情形，需要控制食品安全风险的，应当启动三级召回。

此外，召回的启动时限由现行的一级24小时、二级48小时、三级72小时调整为一级24小时、二级36小时、三级48小时，提高针对性风险防控效果，增强食品召回的可操作性。

食品委托生产监管新规

杜绝“贴牌代工”中的“甩锅”行为

《食品委托生产监督管理办法》12月1日起施行，明确委托方与受托方责任，杜绝食品“贴牌代工”中部分品牌方与生产方出事就“甩锅”的行为。

根据《办法》，委托方必须取得食品生产经营许可证或进行仅销售预包装食品备案、必须具备对受托方生产行为进行监督的能力、能够正常履行食品安全主体责任。受托方必须依法取得相应类别的食品生产许可，具备相应的生产能力和食品安全保障能力。

进口小客车新车上牌可以网上办

公安部5项新措施将实施

公安部日前推出5项公安交管便民利企改革新措施，将于12月1日起正式实施。新措施包括：

进口小客车新车上牌网上一站办结；

企业纸质营业执照“免提交”；

便利企业网上办事服务；

试验车临时号牌网上办理；

试点交管小安“边问边办”服务。

进口小客车新车上牌网上一站办结，是指群众购买进口小客车后，可通过“交管12123”App，网上一站办结所有选号上牌业务，不再需要到办事窗口办理业务。

12月1日起全国推行！公安部推出5项交管便民利企新措施

铁路电子发票服务将优化

帮人买高铁票也能代开发票

12月1日起，铁路部门将优化客运电子发票服务，新增购票人为乘车人线上开具电子发票等功能。

购票人通过铁路12306为乘车人办理购票、退票、改签业务后，在行程结束或退票、改签业务办理之日起的180日内，可在铁路12306“电子发票”服务专区，为乘车人线上开具电子发票。

电动自行车充电器有了新国标

首次纳入“无线充电”技术要求

新国标《电动自行车用充电器通用技术规范》将于12月1日起正式实施。相较于2018版，新国标首次纳入“无线充电”技术要求，强化“有线充电”接口与通信规范，并新增多项环境与电磁兼容指标。

保障消费者网上购物知情权

网售重点工业产品新规将施行

市场监管总局发布的《网络销售重点工业产品质量安全监督管理规定》，将于12月1日起正式施行。

为保障消费者网上购物的知情权，《管理规定》明确，平台内商家应当在销售页面中，真实、准确、清晰地展示产品名称、规格型号、执行标准编号、必要的警示说明，以及产品生产者的名称和地址等信息。

扩大免予检验样品适用范围

进出口化妆品监管新规将施行

新修订的《进出口化妆品检验检疫监督管理办法》自12月1日起正式施行。在提升跨境贸易便利化水平方面，新规取消进口化妆品收货人、出口化妆品生产企业备案管理，取消化妆品指定或认可场所存放要求。此外，新规取消首次进口化妆品特殊管理要求，扩大进口化妆品免予检验样品适用范围。

不得违规举办企业

《事业单位登记管理条例》将施行

《事业单位登记管理条例》12月1日起施行。《条例》明确，事业单位不得偏离公益服务主责主业，不得超出规定的职责范围开展业务活动，不得违规举办企业，不得违反非营利法人规定，不得开展虚假宣传。

新修订的审计法将国有资源管理使用

纳入专项审计调查范围

修订后的《中华人民共和国审计法实施条例》将于12月1日起施行。

《条例》细化完善审计监督内容，将对财政决算草案的审计情况和对国有资源、国有资产管理使用的审计情况纳入审计结果报告；将国有资源管理使用纳入专项审计调查范围；增加对打探干预审计事项行为实行登记报告制度的规定。

设8项基本指标、3项可选指标

生态质量评价新规将实施

生态环境部近日发布《生态质量评价标准（试行）》，将于12月1日正式实施。

标准设置自然生态系统面积占比、生境连通度、生态空间人为活动影响强度等8项基本指标，以及物种丰富度等3项可选指标，实现了生态质量的可监测、可评估、可分解、可考核。

在评价方法方面，标准充分考虑不同区域自然生态本底差异，更加注重评价区域自身生态质量变化和保护成效，让生态质量评价从“横向比优劣”转变为“纵向看进步、精准促提升”，增强了评价的科学性、公平性和针对性。

《公平竞争审查条例实施办法》修改

要求引入第三方评估

国家市场监督管理总局近日公布《关于修改〈公平竞争审查条例实施办法〉的决定》，对现行办法作出修改，自12月1日起施行。

《决定》要求引入第三方评估，在第三十五条中增加一款，作为第二款：“市场监督管理部门、起草单位开展公平竞争审查引入第三方评估的，应当在其审查结论或者初审意见中说明评估结果及采纳情况”。

设置对外投资信息年度报告制度

新版《对外投资管理办法》将施行

新版《对外投资管理办法》12月1日起施行。近年来，少数国家和地区采取歧视性措施，有的要求中方提供技术、数据或者处分股权、资产等，损害了中方权益。针对此类问题，新办法完善了重大不利情况报告制度，设置了对外投资信息年度报告制度，覆盖了上述情形。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 12月起，这些新规将影响你我生活

本文转自：温州新闻网 66wz.com