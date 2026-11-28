鸭嘴龙超科恐龙化石，被发现！
人民日报 2026-11-28 12:39:50
记者从内蒙古自然博物馆获悉：由内蒙古自然博物馆、云南大学、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、沈阳师范大学等单位组成的联合科研团队，在国际古生物期刊《Fossil Record》发表论文，报道了在二连盆地首次发现的早白垩世鸭嘴龙超科恐龙化石。该化石采自内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇，是二连盆地下白垩统首例鸭嘴龙超科化石记录。
记者从内蒙古自然博物馆获悉：由内蒙古自然博物馆、云南大学、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、沈阳师范大学等单位组成的联合科研团队，在国际古生物期刊《Fossil Record》发表论文，报道了在二连盆地首次发现的早白垩世鸭嘴龙超科恐龙化石。该化石采自内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇，是二连盆地下白垩统首例鸭嘴龙超科化石记录。
鸭嘴龙超科是白垩纪最为繁盛的植食恐龙类群之一。此次发现表明早白垩世鸭嘴龙超科已在二连盆地繁衍生息。
研究表明，新标本兼具原始与进步两类演化特征。一方面，其保留有早期鸟脚类恐龙的原始性状；另一方面，其已具备多项趋近鸭嘴龙科的演化特征。这为梳理鸭嘴龙科关键特征的早期演化序列提供了重要线索，并表明早白垩世的鸭嘴龙超科成员具有较高的多样性。
来 源：人民日报
原标题： 鸭嘴龙超科恐龙化石，被发现！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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