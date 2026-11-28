央视新闻 2026-11-28 12:39:50

当地时间27日，有消息人士称，以军当天凌晨对加沙地带的加沙城发动空袭，目标包括巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人哈利勒·哈亚的儿子，目前其生死及具体状况尚不明确。

当地时间27日，有消息人士称，以军当天凌晨对加沙地带的加沙城发动空袭，目标包括巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人哈利勒·哈亚的儿子，目前其生死及具体状况尚不明确。

加沙地带（资料图）

以防长：若哈马斯不解除武装

将驱离100万加沙居民

以色列国防部长卡茨26日在社交媒体发表声明称，如果哈马斯不解除武装，以色列国防军将继续发动军事行动，并驱离100万加沙地带居民。

以色列国防部长卡茨（资料图）

卡茨称，加沙地带70%的区域“已被摧毁”并由以军控制。对于哈马斯控制的剩余30%地区，要么哈马斯“自愿解除武装”，加沙地带实现非军事化；要么以军将继续军事行动，彻底瓦解哈马斯，包括“再次将100万加沙地带居民向南驱离”并“清理”该地区。

卡茨还称，以方将对任何希望有序离开加沙地带的人作出“必要安排”。他还表示要“结束哈马斯在加沙地带的控制”。

哈马斯谴责以方持续违反停火协议

正与巴各派别磋商应对措施

当地时间26日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人哈亚发表声明，谴责以色列方面持续违反加沙停火协议并针对巴勒斯坦民众发动军事袭击。

资料图

哈亚在声明中表示，在现有加沙停火协议框架下，巴方绝不接受“杀戮与封锁”并存的局面。他同时批评美国支持设立的所谓加沙“和平委员会”及相关协议担保方对以方行为保持沉默，称这种态度“不可接受”。

哈亚说，哈马斯目前正与巴勒斯坦各政治派别及武装组织进行磋商，共同研究应对以方违反协议及持续袭击巴勒斯坦民众的机制与举措。

来 源：央视新闻

原标题： 以军突然发动空袭

本文转自：温州新闻网 66wz.com