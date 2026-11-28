央视新闻 2026-11-28 12:39:50

11月27日，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆发布从日本征集的3件化学战新罪证：制式撒毒器补给罐、化学兵教学讲义及寒地工兵演习资料。装备制造、人员培训、野外试验相互印证，再次表明侵华日军化学战是自上而下、成体系的国家犯罪。

11月27日，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆发布从日本征集的3件化学战新罪证 ： 制式撒毒器补给罐、化学兵教学讲义及寒地工兵演习资料。装备制造、人员培训、野外试验相互印证，再次表明侵华日军化学战是自上而下、成体系的国家犯罪。

“九五式”便携式撒毒器补给罐

据侵华日军第七三一部队罪证陈列馆介绍，这件“九五式”便携式撒毒器补给罐系该馆从日本调查征集所得，为日本陆军制式毒气战装备，1938年7月制造，专供野战瓦斯队、独立瓦斯中队使用。

它的用途就是侵华日军中常见的“撒毒”，由化学兵穿戴全套防毒防护装具，背负罐体、接上喷嘴，徒步沿道路手动散布芥子气一类的糜烂性毒剂。

据介绍，侵华日军施毒，除毒气弹外分两类，由特种车辆实施的“车撒”和由化学兵以人力实施的“人撒”。与“车撒”相比，人工撒毒更适合复杂地形和前沿阵地作战。

记者看到，此次公布的“九五式”便携式撒毒器补给罐罐体铁牌刻有名称、制造年代、生产厂家和序列号，编号显示当年已生产到第7994个；内壁附有一层耐毒剂腐蚀的专用涂层，表明罐体曾盛装毒剂。

哈尔滨市社会科学院七三一问题国际研究中心主任宫文婧介绍，这种投撒装备并非个别士兵自制的土制器具，而是制式化武器，表明日本化学战准备是有预谋、自上而下的国家犯罪。

毒气战教习讲义

侵华日军《瓦斯修业者查阅讲评》共39页，1942年编成，由不同时期讲义汇编而成，系侵华日军内部正式的毒气战教习讲义，用于瓦斯兵或者普通士兵进行培训。

据侵华日军第七三一部队罪证陈列馆宣传教育与陈列部主任金士成介绍，“修业者”即受训人员。讲义对窒息性、喷嚏性、催泪性、糜烂性、中毒性等各类毒剂的性能、状态、颜色、气味作了逐项列表比对。

讲授名义是“防毒”，但侵华日军华北特别警备队主任、宪兵少佐村上勇二证言中曾提到，“日军在表面上所进行的这些瓦斯‘防毒防护’的教育培训，实际是为了熟练地使用各类化学武器”。

化学战勤务资料

据介绍，《寒地工兵作业资料（化学战勤务）》系1938年12月由齐藤（勇）部队编制的寒区化学战实操记录档案，由陆军工兵学校相关资料构成，共20页，分“气象对毒气瓦斯的影响”“防护”“撒毒”“消毒”四章。记录侵华日军在极寒环境下执行化学战任务的要领和经验，而这里的极寒环境，极有可能为中国东北地区。

《寒地工兵作业资料（化学战勤务）》中“撒毒”一章记有：严寒会阻碍毒剂挥发，效力被削弱，在积雪和冻土上杀伤效能更低，黄剂弹药在低温状态下效力小；资料还记载了以土壤试样接触动物皮肤所进行的试验，比较不同剂量、不同撒布面积、不同温度下对动物的伤害效果。

防毒面具橡胶在低温下硬结、防护效果下降等细节，亦载入“防护”章。特别值得注意的是，其中第二百六十五条明确写道，“携行式撒毒器受极寒影响，毒液喷出停滞”。

宫文婧表示，这些新发现的史料、罪证、线索不仅将日本化学战的罪行证据链条更加固化，也是未来督促日本政府及时妥善大力解决日遗化武问题的关键证据。

来 源：央视新闻

原标题： 新罪证！侵华日军撒毒装备曝光

本文转自：温州新闻网 66wz.com