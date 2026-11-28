我国成功发射遥感五十号04星
新华网 2026-11-28 12:39:51
11月27日21时05分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感五十号04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
11月27日21时05分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感五十号04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
11月27日21时05分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感五十号04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社发（王亚鹏摄）
遥感五十号04星主要用于国土普查、农作物估产和防灾减灾等领域。
这次任务是长征系列运载火箭的第682次飞行。
11月27日21时05分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感五十号04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社发（王亚鹏摄）
11月27日21时05分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感五十号04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社发（王亚鹏摄）
来 源：新华网
原标题： 我国成功发射遥感五十号04星
记者 李国利、李宸
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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