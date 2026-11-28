新华网 2026-11-28 12:39:51

11月27日，中国人民银行对外公布《大额存单管理办法》。根据办法，个人和机构投资者认购起点金额分别下调至10万元和500万元。

11月27日，中国人民银行对外公布《大额存单管理办法》。根据办法，个人和机构投资者认购起点金额分别下调至10万元和500万元。

中国人民银行的数据显示，2025年末，具备大额存单发行资格的金融机构达1536家，余额31.7万亿元，占人民币存款余额的10.8%。大额存单已成为金融机构流动性管理和居民、企业财富管理的重要渠道。

记者了解到，为适应新形势下的管理要求，中国人民银行对相关制度进行了全面修订。在产品门槛方面，办法明确，个人投资人认购大额存单起点金额不低于10万元，机构投资人认购大额存单起点金额不低于500万元。

2015年中国人民银行推出大额存单时明确：个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元，机构投资人则不低于1000万元。2016年中国人民银行将大额存单个人认购起点金额下调至20万元。

对于此次进一步降低参与门槛，中国人民银行有关部门负责人表示，此举可进一步拓宽居民、企业财产性收入渠道，也有助于商业银行拓展长期稳定的负债来源，增强其服务实体经济信贷投放的可持续性。

中国人民银行强调，下调认购起点金额并不意味着对产品风险管理的放松。中国人民银行将同步完善大额存单转让、浮息大额存单定价基准等相关配套机制，切实保护存款人合法权益。

大额存单可转让是吸引各类投资人的重要因素之一。但有数据显示，2025年，四大行大额存单累计转让成交量约8000亿元，仅占其大额存单余额的5.5%。

此次办法明确，第三方平台和银行自有渠道均可开展大额存单的转让、提前支取和赎回。

中国人民银行有关部门负责人表示，进一步规范和完善转让市场，有利于提升大额存单二级市场流动性，形成更为合理的定价机制，增强其对各类投资人的吸引力。中国人民银行将结合市场实际，着手研究第三方平台等相关配套安排，保障大额存单转让有序开展，切实维护市场各方合法权益。

来 源：新华网

原标题： 大额存单个人认购起点下调至10万元

记者 吴雨、任军

本文转自：温州新闻网 66wz.com