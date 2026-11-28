新华网 2026-11-28 12:35:35

在27日进行的2026年国际乒联世界青少年乒乓球锦标赛中，国乒组合温瑞博/李和宸、姜依依/姚睿轩分别夺得U19组男双、女双冠军。

在27日进行的2026年国际乒联世界青少年乒乓球锦标赛中，国乒组合温瑞博/李和宸、姜依依/姚睿轩分别夺得U19组男双、女双冠军。

11月27日，中国组合温瑞博（右）/李和宸在比赛中。新华社记者 刘磊 摄

温瑞博/李和宸在决赛中以11:7、11:9、11:4，直落三局击败韩国组合金垈奂 / 李泫澔，摘得U19组男双金牌。

U19组女双决赛中，姜依依/姚睿轩对阵韩国组合郑艺仁/许玴玪。两位国乒小将以11:6、11:9先赢两局，随后韩国组合以11:7扳回一局。姜依依/姚睿轩及时稳住阵脚，以11:9拿下第四局，锁定冠军。

11月27日，中国组合姜依依/姚睿轩（前）在比赛中。新华社记者 张浩波 摄

U15组双打决赛没有国乒选手参加，男双、女双冠军分别归属亚历山大·马洛夫（西班牙）/赖勇仁（马来西亚）、法国组合阿尔巴内·罗丘特/伊娃·拉姆。

当日还进行了U19组、U15组男单、女单四分之一决赛的较量，国乒选手温瑞博、李和宸、姜依依、刘子航、崔梓俊、刘子菱、祝启慧均顺利晋级。姚睿轩在U19组女单四分之一决赛中2:4不敌法国选手丽安娜·霍莎，无缘半决赛。

28日，本次世青赛将决出U19组、U15组男单、女单冠军。

来 源：新华网

原标题： 国乒获世青赛U19组男双、女双冠军

本文转自：温州新闻网 66wz.com