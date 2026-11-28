新华网 2026-11-28 12:36:32

世界卫生组织27日发布的《2000至2025年全球消除麻疹进展》报告指出，随着疫苗普及，全球麻疹死亡人数已降至2000年以来最低水平，但许多国家的疫苗覆盖率仍然不足，消除麻疹的进展面临倒退风险。

世界卫生组织27日发布的《2000至2025年全球消除麻疹进展》报告指出，随着疫苗普及，全球麻疹死亡人数已降至2000年以来最低水平，但许多国家的疫苗覆盖率仍然不足，消除麻疹的进展面临倒退风险。

报告说，2025年全球估计有近1000万人感染麻疹，其中约7.2万人死亡，死亡人数较2000年减少了91%。自2000年以来，麻疹疫苗接种据估计已挽救超过6000万人的生命。

报告同时指出，全球各地区麻疹消除情况差异显著。例如，美洲地区2025年估计有7.3万人感染，约是2000年的8倍；全球近一半病例发生在东南亚地区。近年来，一些国家失去了麻疹消除状态认证。

泛美卫生组织本月宣布，美国、墨西哥和玻利维亚已失去麻疹消除状态认证，不再被认定为“麻疹消除国”。

麻疹是由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。感染者会出现高烧、咳嗽、流涕、流泪、皮疹等症状，病情严重时可引发肺炎等并发症甚至导致死亡。国际公认的最佳预防方法是接种两剂麻疹疫苗。

世卫组织报告显示，2025年全球仍有超过2900万儿童未接种或未充分接种麻疹疫苗，低收入国家报告的疫苗覆盖率相对更低。世卫组织呼吁各国强化防疫政策支持，完善监测体系，保障所有地区的儿童都能完成两剂麻疹疫苗接种。

来 源：新华网

原标题： 世卫组织：全球麻疹死亡创新低 免疫缺口需警惕

记者 王露

本文转自：温州新闻网 66wz.com