美国西好莱坞一加油站发生车祸引发爆炸、大火
新华网 2026-11-28 12:37:24
据美国哥伦比亚广播公司报道，一辆汽车27日下午冲入美国洛杉矶地区西好莱坞一座加油站，引发剧烈爆炸和大火，造成多人受伤、至少3辆汽车被烧毁。
据美国哥伦比亚广播公司报道，一辆汽车27日下午冲入美国洛杉矶地区西好莱坞一座加油站，引发剧烈爆炸和大火，造成多人受伤、至少3辆汽车被烧毁。
报道称，加油站的油泵已被关闭。事故原因和伤亡人数正在调查中。
来 源：新华网
原标题： 美国西好莱坞一加油站发生车祸引发爆炸、大火
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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