中央广播电视总台中国之声 2026-11-28 12:39:42

第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日在广东珠海举办。本届航展上，人民空军采用“飞行展示+地面静态展示”相结合的方式，派出33型60余件装备集中参展。航展期间，多款空军现役国产主战装备将升空亮相。

第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日在广东珠海举办。本届航展上，人民空军采用“飞行展示+地面静态展示”相结合的方式，派出33型60余件装备集中参展。航展期间，多款空军现役国产主战装备将升空亮相。

歼-20A的“A”代表什么？

本届航展上，歼-20A将首次亮相中国航展并进行空中飞行展示。

歼-20A是歼-20的升级版本，座舱后部机身修形隆起，优化气动，更适合超音速飞行。歼-20A换装国产发动机，同时升级航电感知系统，态势感知、制空突击能力更强。

歼-20A

中国之声《烽线瞭望》军事评论员傅前哨介绍：

歼-20A在气动外形、机身蒙皮、各类缝隙、座舱盖，以及机头、侧向等雷达反射特征明显的位置都做了精细化处理。隐身涂层工艺成熟，隐身性能十分出色。

歼-20A属于重型隐身战斗机，该机搭载的雷达、航电、飞控系统性能优异，能够在远距离上探测空中目标，包括敌方隐身战机，配合中远程空空导弹实施超视距打击。

歼-20A作战半径大，可以为轰炸机、空中加油机、预警机提供长时间伴随护航。

可以说，歼-20A凭借强大的态势感知、远程打击和大航程优势，撑起远程空中掩护的重任。

另一款隐身战机歼-35A，则在中型平台上追求极致的性能平衡。虽然名义上是中型战斗机，但歼-35A在体量上完全不输某些国家现役重型战斗机，优秀的隐身设计则是战力倍增器。

傅前哨进一步介绍：

歼-35A依托先进设计理念、制造工艺与加工设备，整机结构重量控制得很优秀。同等体量下重量更轻，既可以携带更多燃油，也能在重量条件相近时，获得更强的机动性、更高的飞行速度与升限。

歼-35A高度重视隐身设计，从外观就能直观体现；单论机身表面平整度、加工工艺水准，歼-35A已经达到世界顶尖层级。

三国飞行表演队炫舞蓝天

融入实战化编组思路

飞行表演，历来是航展的重头戏。本届的飞行展示环节，中国空军八一飞行表演队，将与俄罗斯联邦空天军“勇士”、阿联酋空军“骑士”飞行表演队炫舞蓝天。不同国家的表演机、编排各有特色，本届表演还融入实战化编组思路，背后有哪些门道？

中国空军八一飞行表演队

傅前哨介绍，目前，全球只有中国、俄罗斯、美国采用现役战斗机作为飞行表演机。

美国空军表演队使用F-16，美国海军表演队使用F/A-18E/F；

俄罗斯“勇士”飞行表演队的机型为苏-35S；

中国八一飞行表演队的表演机，已经从歼-10更新为歼-10C。

这三国表演队所用机型，都是具备实战能力且在实战中取得过战果的战机。

航展常客俄罗斯“勇士”飞行表演队

傅前哨分析，苏-35相比早前的苏-27、苏-30，机动性能提升明显，核心原因是换装了新发动机与推力矢量喷管，能够完成极具观赏性的特技飞行动作。歼-10C则经过深度升级，重点改进雷达、航电系统，动力也全面换用国产先进发动机。同时，表演编队的编排思路和以往有很大区别，过去更偏向特技展示，如今的编组带有实战化背景，这套全新的动作与编队方案，值得大家期待。

远道而来的阿联酋“骑士”飞行表演队同样值得关注。他们所驾驶的L-15E高级教练机，是我国自主研制的机型。

“回娘家”的“骑士”

运-20B首秀中国航展

国产航发带来质变

静态展区，新一代军用大型运输机运-20B、新一代预警雷达等装备首次和公众见面。展会还开放运-20B货舱参观、设置模拟飞行体验、空军军乐团展演，招飞、人才、院校、装备维修等主题展区同步开放沉浸式互动项目，全方位展示人民空军现代化建设的最新成果。

傅前哨介绍，运-20B是首次亮相中国航展，搭载国产大涵道比涡扇-20发动机。涵道比更大，燃油经济性更好，这是它一大亮点；同时这款发动机的推力，相比运-20早期动力有明显提升。这也让这款战略运输机的最大航程、载重能力都得到显著增强，载重与起飞性能跻身当前全球仍在量产的战略运输机第一梯队。

歼-16

全能重型多用途空中多面手

南海一线歼-16战斗机驱离外机的现场画面近日披露：一架外机以近乎90度垂直领海线的姿态冲闯，歼-16在释放干扰弹后迫使外机仓皇撤离。

驱离外机现场

歼-16强大的挂载和多任务能力，与歼-20、歼-35成为“三剑客”。

傅前哨介绍，歼-16最大起飞重量超过30吨，是一款重型多用途战斗机。它最突出的优势是挂载能力强，可兼容多种载荷，包括光电探测吊舱、电子对抗吊舱、空空导弹、空地导弹以及反舰导弹等。大家称它为“炸弹卡车”，这个说法十分贴切。它是空中多面手，不只是对地、对海打击平台，同样具备优秀的远程打击和近距离格斗能力，作为空军“三剑客”之一，完全能够承担相应任务。

来 源：中央广播电视总台中国之声

原标题： 歼-20A将首次亮相中国航展 “A”代表哪些升级？

本文转自：温州新闻网 66wz.com