人民网－人民日报 2026-11-28 12:45:14

记者27日从国家网信办获悉：近日，国家网信办、中央编办等11个部门联合公布《分布式数字身份互通互认应用规定》，鼓励多元主体参与分布式数字身份体系建设，自2027年3月1日起施行。

记者27日从国家网信办获悉：近日，国家网信办、中央编办等11个部门联合公布《分布式数字身份互通互认应用规定》，鼓励多元主体参与分布式数字身份体系建设，自2027年3月1日起施行。

规定明确了分布式数字身份链运营方、权威身份认证机构、分布式数字身份应用服务机构、可验证凭证签发机构、可验证凭证应用机构等各参与方的定位与协作方式，规范了分布式数字身份的申请注册、凭证签发、使用管理等各环节，确定了可验证凭证签发与验证的流程，对标识符使用、密钥管理、凭证使用、自主管理等提出了要求。

规定鼓励推动分布式数字身份在金融、税务、交通、海关、公共资源招投标、智能体身份标识等领域应用，明确提出统一编码规范和建立标识符目录体系，支持不同数字身份间互通互认，降低跨平台、跨行业身份互认成本。

来 源：人民网－人民日报

原标题： 11个部门联合公布应用规定 支持不同数字身份间互通互认

记者 金歆

本文转自：温州新闻网 66wz.com