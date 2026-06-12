浙江日报 2026-06-12 09:16:44

温州红蜻蜓孵化惠利玛平台，推出VALI鞋服AI垂直大模型。该模型解决鞋企设计选品痛点，使设计周期大幅缩短，生产运营成本下降10%。目前已服务超5万人，撮合交易超21亿元，温州正以此推动千行百业智能化升级。

日前，位于永嘉县的惠利玛鞋革产业互联网平台爆品设计实验室里，鞋底制造商圣利鞋材负责人王东忙着为2026年秋冬鞋底选款。

惠利玛产品供应链部的周爱雅提前用VALI鞋服AI垂直大模型应用拿出了方案。“基于2026年秋冬时尚趋势和圣利鞋材热销款分析，建议今年秋冬延续热卖的老爹鞋底，新增酒红、橄榄绿、焦糖棕、星河银四色，主打户外休闲风。”方案不仅展示鞋底款式，还匹配了鞋款与鞋料推荐，连记者这样的外行人都能一眼看出效果。

“这切中了鞋底行业的设计销售痛点。”王东说。过去，鞋底制造商需大量生产实物供鞋企挑选，选中率不足30%，成本高、浪费多。如今，AI一天可设计500款鞋底，每款匹配不同鞋款输出3D图，从设计到出货的周期缩短了20天，新品更新速度大幅提升。

解决鞋产业链各环节难点，正是惠利玛鞋革产业互联网平台成立的初衷。惠利玛首席技术官王雄介绍，鞋企正面临研发缺技术、生产缺数据、销售缺渠道等关键难题。温州鞋企龙头红蜻蜓意识到，若不借助新技术突破，将很快触及行业天花板。

为此，红蜻蜓孵化惠利玛鞋革产业互联网平台，以自身和链上企业数据为基础，用材料、颜色等近2亿个数据标签“喂”出了VALI鞋服AI垂直大模型应用，从“研、产、销”全链路把服务深度嵌入传统鞋产业，建立配色配料、款式融合、鞋底生面等29个人工智能模块，特别是抓住“设计—选品—拍摄”3个高频刚需场景，破解“技术落地难、创意变现慢”的行业痛点。如今，惠利玛已经成为浙江省数字服务商，帮助制鞋企业在应用大模型后，生产运营成本下降10%。

截至目前，VALI鞋服AI垂直大模型应用已服务海内外注册设计师等用户超5万人，链接50余家智联工厂和1000多家海内外企业，累计“撮合”鞋类交易超21亿元。

不仅在鞋服产业，当下温州正引导行业龙头发挥牵引作用，打造垂类模型赋能产业整体跃升。例如，电气行业天正电气“智瀚大模型”使设计效率提升超30%；万控智造推出的“榕博士”AI设计“智能助手”提升设计效率60%；泵阀、汽摩配等行业“AI+制造”渗透率明显提高。目前，温州全市已培育300余个人工智能应用场景及智能体，以人工智能赋能千行百业。据介绍，下一步，温州将持续聚焦“5+5+N”产业排摸场景需求，打造更多人工智能标杆应用场景。

来 源：浙江日报

原标题： 温州引导行业龙头转型带动全链升级 传统鞋企“喂”出AI大模型

记者 周琳子 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com