温州7个科技服务团入选“科创中国”项目

温州日报 2026-06-13 08:53:14

密集对接“国字号”学会来温，推动创新资源加速落地转化。近日，中国科协公布2026年“科创中国”科技服务团项目名单，温州联合一批国家级学会申报的7个服务团入选，立项数在全国地级市中名列前茅、居全省第一。

温州网讯 密集对接“国字号”学会来温，推动创新资源加速落地转化。近日，中国科协公布2026年“科创中国”科技服务团项目名单，温州联合一批国家级学会申报的7个服务团入选，立项数在全国地级市中名列前茅、居全省第一。

此次入选的7个服务团分别是：中国化学会绿色化工新材料科技服务团、中国电工技术学会绿色低碳高端智能电气装备产业科技服务团、中国纺织工程学会纺织交叉融合科技服务团、中国图像图形学会机器视觉与智能产业科技服务团、中国生物材料学会生物材料科技服务团、中国农学会农业高质量发展科技服务团、中国茶叶学会茶产业科技服务团。他们将走进温州海洋经济发展示范区、乐清经济开发区、瑞安经济开发区等我市11个国家级、省级产业园区，主要聚焦我市电气、汽车零部件、新材料、智能装备、生命健康等产业领域开展科技创新服务。

“科技服务团由院士专家领衔，以服务产业园区为重点，是推动国家级学会资源下沉、服务基层科技创新和产业创新深度融合的有效载体。”市科协负责人介绍说，为了确保精准服务实效， 我市深化市县联动精准摸排重点产业园区、龙头企业的创新需求，靶向对接熟悉温州产业的国家级学会，开展“入园进企巡诊”，引流优质科技成果落地转化，推动服务团在温建设学会服务站、学企联合体等协同创新服务平台，支持专家与企业共建联合实验室、技术攻关小组等载体，将短期技术服务转化为稳定的创新合作机制，实现“引进一个服务团、破解一批技术难题、带动一个产业升级”的多重效应。

以“学会所能”对接“产业所需”。最近，中国化学会“科创中国”绿色化工新材料科技服务团组织专家走进产业园区，与华峰集团、有氟密集团、新力新材料、万隆化工等十余家重点化工及配套企业代表对接技术需求。中国化学会产研合作委常务副主任焦斌表示，针对企业反映的“共聚酯产品生产中分子量降解速率过快”等15条核心需求，学会将统筹专家资源攻坚复杂产业难题，深化校企人才联合培养，共建产学研联合体，协同攻坚产业链痛点。

国家级学会汇聚高端人才、前沿技术、产业对接、智库咨询与国际资源等创新要素，是国家科技创新体系中的重要组成部分，被视作“科创国家队”的重要力量。近年来，作为全国创新驱动示范市和“科创中国”试点城市，温州持续开展“科技服务团赋能行”等活动，截至目前先后对接全国（省）学会100余家，累计建立学会服务站、学企联合体等平台47家，引入“科创中国”科技服务团38个，为因地制宜发展新质生产力提供坚实支撑。

来 源：温州日报

原标题： 我市7个科技服务团入选“科创中国”项目

院士专家领衔，入园进企巡诊

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com