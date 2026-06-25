优化环境吸引外资 温州合格境外有限合伙人试点办法有新变化

温州日报 2026-06-25 08:36:11

日前，《温州市合格境外有限合伙人（QFLP）试点办法》（以下简称《试点办法》）发布，进一步优化外商投资环境，加大吸引外商投资力度，推动合格境外有限合伙人（QFLP）试点在我市规范有序发展。

温州网讯 日前，《温州市合格境外有限合伙人（QFLP）试点办法》（以下简称《试点办法》）发布，进一步优化外商投资环境，加大吸引外商投资力度，推动合格境外有限合伙人（QFLP）试点在我市规范有序发展。据悉，《试点办法》将于2026年7月1日起施行，有效期三年。

QFLP（Qualified Foreign Limited Partnership）是指境外机构投资者在通过资格审批和其外汇资金的监管程序后，将境外资本兑换为人民币资金，投资于国内的PE（私募股权投资）以及VC（风险投资）市场。2022年3月，温州获批开展QFLP试点。此次是我市结合本地实际和试点经验，对QFLP试点政策进行了优化。

《试点办法》共分四部分、19条，适用于在温州市行政区域范围内参与QFLP试点的私募股权基金管理人和私募股权基金。《试点办法》与《暂行办法》对比，在试点基金管理企业设立有关要求、基金起点规模及合格投资者准入要求、试点基金备案时限要求、风险防范和处置等四个方面的调整优化值得关注。

一是考虑到中基协对所登记的管理人已提出要求，为简化操作、统一标准，本次修订取消了原《暂行办法》设定的试点基金管理企业准入条件，明确要求管理企业从中基协已登记的管理人中认定。同时，明确管理企业“注册地原则上应与实际经营地保持一致”，强化属地管理。二是考虑到证监会、中基协相关规定已对私募基金提出了不少于1000万元人民币的募资门槛，并明确合格投资者条件，本次修订取消了原《暂行办法》中对试点基金目标规模（1000万美元以上）和投资者准入条件的要求，调整为依据证监会、中基协相关规定执行，便于与国家有关要求保持动态一致。三是原《暂行办法》规定试点基金“12个月内完成中基协备案”，本次修订按照从严管理的工作要求，改为试点基金“6个月内完成中基协备案”，确保基金及时纳入系统管理。四是本次修订新增“县（市、区）要按照‘谁引进谁负责’的原则，做好基金长效管理和风险处置工作”等内容，压实属地和试点主体的责任。

来 源：温州日报

原标题： 我市合格境外有限合伙人试点办法有新变化

优化环境 吸引外资

记者 周大正

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