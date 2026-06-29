永嘉楠溪江畔上演“梅”好产业嘉年华

潮新闻 2026-06-29 08:51:00

这场杨梅市集活动，把宋韵文化、农产展销和文旅推介打包成一桌“梅”好盛宴。

图源：共享联盟·永嘉

楠溪江上空，无人机载着两大筐刚摘的高山杨梅，从云雾缭绕的采摘区直送市集，稳稳落地，精准无比！科技范儿撞上泥土味儿，现场瞬间被欢呼声点燃。6月27日，“宋韵同心·‘梅’好姻缘”2026楠溪江杨梅市集在永嘉岩坦镇源头村开市。为期两天的活动，把宋韵文化、农产展销和文旅推介打包成一桌“梅”好盛宴。

市集上，杨梅喜宴成了人气王。“扬眉吐气”特饮、杨梅汤圆、杨梅汁、杨梅酒……一颗杨梅变出十八般风味。游客陈新新带着孩子边逛边尝，手拎一大筐鲜果直呼过瘾。除了吃，市集还设有直播互动区、趣玩舞台，网红主播与果农联手带货，乐队和NPC互动轮番助兴，更有相亲活动为单身朋友牵线搭桥。

没去现场的也不用遗憾。高山杨梅已进驻永丰超市80余家门店，永嘉邮政还安排了5辆冷链车开通“同城半日鲜”，家门口就能吃到当天摘的鲜梅。

玩也不能落下。现场推介的三条岩坦精品旅游线路各具特色：宋韵古村线、亲子田园线、森林康养线，总有一款适合你。网红博主也扎堆入驻源头村，卖力推介楠溪江风光。

图源：共享联盟·永嘉

市集前一天，永嘉县第三届高山杨梅评比先行“开战”。31家种植户带着“看家梅”同台PK，专家评委从果形、果重、色泽到汁水含量逐一打分，市场监管部门同步抽检，全部合格。游客也参与试吃投票，王彩凤的杨梅一分钟被抢光，展板贴满小红花，最终，她拿下“最佳品相奖”，周长江获“最佳风味奖”，另有周道恩、李寿高、张苍友等11人摘得“十佳杨梅奖”。

王彩凤夺冠并非偶然，2012年她就率先用上罗幔技术，当年即夺得该县高山杨梅评比金奖，之后6年5次夺冠，2025年还入选温州市十大精品高山杨梅，是公认的“杨梅王”。2024年，她和丈夫投入近150万元，在岩坦镇王山村建成永嘉首个20多亩高架大棚。大棚杨梅糖度比露天高2个百分点，亩产增两成，采收期还能错峰延后，每天卖近3000斤仍供不应求。

据《永嘉县志》记载，当地杨梅种植可追溯至明代。如今全县种植面积7万亩，年产量超2万吨，已走出“生态种植+科技赋能+节庆展销+农旅采摘+内外贸外销”的路子。永嘉县杨梅行业协会会长周青山说，永嘉杨梅核心产区海拔超500米，昼夜温差大，造就了高山东魁杨梅果大核小、果肉紧实、糖分充足、耐储运的独特品质。采摘期能持续到7月中旬，是温州地区采摘期最长的地区之一。

岩坦镇是永嘉高山杨梅的核心产区，种植面积达1.2万亩。永嘉县农业农村局种植业管理科负责人徐建伟表示，接下来将继续推广罗幔、大棚技术，并联合温州其他高山杨梅产区，合力打造区域品牌。

更让人眼前一亮的是，杨梅酥、杨梅气泡水、杨梅酒，甚至杨梅冰箱贴、解压捏捏乐、定制香薰等文创也纷纷亮相。一颗杨梅，正在串起一条“梅”好产业链。

来 源：潮新闻

原标题： “看家梅”PK、杨梅喜宴、杨梅文创……楠溪江畔上演“梅”好产业嘉年华

者 谢甜泉 共享联盟·永嘉 胡丽凡 王子樟 通讯员 胡盈盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com