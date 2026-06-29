温州都市报 2026-06-29 09:41:32

近日，由温州市公用集团温州建设集团市政安装分公司施工的龙湾区职业技术学校迁建工程软基处理工程顺利竣工。

温州网讯 近日，由温州市公用集团温州建设集团市政安装分公司施工的龙湾区职业技术学校迁建工程软基处理工程顺利竣工，这一省“千项万亿”项目突破关键地下施工节点，为后续主体结构全面铺开奠定了坚实的承载基础。

龙湾区职业技术学校迁建工程，是龙湾区优化职业教育布局、提升教育基础设施水平的重点民生项目。工程坐落于龙湾区龙湾二期产教东单元C-38地块，总用地面积达7.31万平方米。面对地质条件复杂、工期紧张的双重压力，施工方建设集团市政安装分公司确立了“分区处理、精准施策”的技术路线，展开差异化作业。

在紧张的180天工期内，团队联合地质专家及设计单位反复进行方案论证，持续优化施工组织设计。从排水固结到深层搅拌，各环节严格执行标准化作业流程，统筹调配各类人力与机械资源。最终，项目团队成功克服了软土易沉降、承载力不足等不利因素，按期优质完成全部处理任务，为迁建主体工程精心打造了可靠的“地下根基”。

来 源：温州都市报

原标题： 龙湾职校迁建工程完成软基处理 省“千项万亿”项目筑牢“地下根基”

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com