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AI微宣讲·青春开麦！小瑞说“十五五”

学习强国温州学习平台 2026-06-29 09:37:51
日前，瑞安市委宣传部推出首期由AIGC生成制作的微宣讲视频《青春开麦！小瑞说“十五五”》。视频中，虚拟青年宣讲员“小瑞”用一段段生动幽默的脱口秀，将“十四五”发展成就、“十五五”发展蓝图、“五创五城”建设等宏大政策，转化为“充电界面”“钱包暴涨”“齿轮大脑”等可视可感的年轻化表达。

　　日前，瑞安市委宣传部推出首期由AIGC生成制作的微宣讲视频《青春开麦！小瑞说“十五五”》。视频中，虚拟青年宣讲员“小瑞”站在灯光璀璨的云江码头“青春开麦剧场”，手持麦克风，用一段段生动幽默的脱口秀，将“十四五”发展成就、“十五五”发展蓝图、“五创五城”建设等宏大政策，转化为“充电界面”“钱包暴涨”“齿轮大脑”等可视可感的年轻化表达。

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原标题： AI微宣讲·青春开麦！小瑞说“十五五”

作者：蔡玲玲 陈喜来 潘志刚

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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