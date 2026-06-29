温州晚报 2026-06-29 09:41:32

温州雁荡山、楠溪江、刘伯温故里（百丈漈）与台州神仙居、台州府城、天台山六大高等级景区现场签约，建立门票互惠机制。

温州网讯 近日，在苍南举行的“缤纷夏日 嗨游浙江”2026暑期文旅消费季启动仪式上，“雁楠飞仙海天游”廊道核心景区门票互惠政策正式发布。温州雁荡山、楠溪江、刘伯温故里（百丈漈）与台州神仙居、台州府城、天台山六大高等级景区现场签约，建立门票互惠机制。

根据新政，散客凭上述六家景区中任一景区的全价门票凭证，自使用之日起180天内，游览廊道内其他参与景区时，可享受指定线路或联票门票6折优惠（优惠不叠加，不含二次消费项目）。温州与台州山海相依、文脉相通，文旅资源富集。今年5月，省文化广电和旅游厅创新推出“雁楠飞仙海天游”廊道，以“一廊串联、两翼齐飞、三线联动”的格局，串联起雁荡山、楠溪江、神仙居、天台山等核心景区，打造跨区域旅游精品线。

有关部门表示，该新政策旨在通过实质性优惠有效延长游客停留时间，拉动区域过夜消费。据悉，温台两地后续还将争取在节假日等时段先行开通旅游环线巴士，同时配套开通景区直通车、定制客运线路，解决散客出行“最后一公里”问题。

来 源：温州晚报

原标题： 温州台州“携手”六大景区门票互惠

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com