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AI视频《文明游园博 微笑伴我行》

学习强国温州学习平台 2026-06-29 09:40:00
“逐梦园博 少年有礼”瓯海区未成年人AI视频展播《文明游园博 微笑伴我行》。

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原标题： AI视频《文明游园博 微笑伴我行》

作者：郑若妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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第十五届中国国际园林博览会

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