文成发布 2026-06-29 10:12:00

日，文成县委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习贯彻全国党建工作座谈会、省委党的建设工作领导小组会议、省委常委会会议、市委常委会会议暨市委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署文成县贯彻落实工作。

近日，文成县委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习贯彻全国党建工作座谈会、省委党的建设工作领导小组会议、省委常委会会议、市委常委会会议暨市委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署文成县贯彻落实工作。文成县委书记、县委党的建设工作领导小组组长罗招政主持会议并讲话。

会议指出，习近平党建思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，系统回答了新时代管党治党怎么办、怎么干的一系列重大问题，极大丰富和发展了马克思主义建党学说，是加强新时代党的建设的根本遵循。全县各级党组织和党员干部要站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，牢牢把握新时代党的建设的最高原则、战略方针、价值追求、工作布局、方法路径，做到学思用贯通、知信行统一，不断汲取智慧和力量，更加坚定自觉用习近平党建思想引领全县党的建设和各项事业发展。

会议强调，要深刻把握习近平党建思想的精髓要义，把学习宣传贯彻习近平党建思想作为当前和今后一个时期的一项重要政治任务，切实提高站位、拉高标杆，做到学习领先一步、感悟提升一层、成效更实一分，以实际行动诠释绝对忠诚。要自觉运用习近平党建思想推进党的建设，坚持围绕发展抓党建、抓好党建促发展，健全落实习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，紧扣省委“132”总体部署和市委“1361”思路举措，把党的领导贯穿更高水平“山水侨城”建设全过程各领域各环节，将党的组织体系、资源力量、工作机制深度嵌入到各项重点任务、重点工作、重大改革中，不断提高领导经济工作的能力和水平。要持续深化自我革命，坚持用改革精神和严的标准管党治党，巩固拓展党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育等成果，常态长效纠治“四风”，严明政治纪律和政治规矩，高标准抓好巡视巡察整改“后半篇文章”，推进政治监督具体化、精准化、常态化。要持续掀起学习宣传贯彻习近平党建思想热潮，坚持原原本本学、及时跟进学、深信笃行学，把习近平党建思想作为党委（党组）理论学习中心组学习、基层党组织集体学习、党支部“三会一课”的重要内容，作为党校（行政学院）教学的重点课程，以党员、干部、群众喜闻乐见的方式进行宣传，切实把学习成果转为推动高质量发展的强大动力。

来 源：文成发布

原标题： 县委党的建设工作领导小组会议召开

记者：夏季

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