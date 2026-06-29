永嘉发布 2026-06-29 10:58:01

6月27日，永嘉县重点工作部署会召开

6月27日，永嘉县重点工作部署会召开，永嘉县委书记吴呈钱在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记“4+1”重要要求，深入践行“八八战略”，落实省委“132”工作总体部署和市委“1361”思路举措，牢固树立和践行正确政绩观，更好统筹发展和安全，做到两手抓、两手硬，以重点工作突破带动全局提升，以实干实绩推动高质量发展，为提速“人产城融合、农文旅共富”增添奋进动力。永嘉县委副书记、县长钟方成主持会议，永嘉县四套班子领导胡宝锋、王晓雄、黄金锡等参加会议。

会上， 永嘉 县领导黄金锡、陈博、金京明分别部署经济运行、生态保护、安全生产等工作。

吴呈钱指出，今年是“十五五”开局之年，也是全党开展树立和践行正确政绩观学习教育之年，全县上下要进一步统一思想、铆足干劲、真抓实干，认真落实党中央决策部署和省市各项工作要求，集中精力拼经济、促发展、保平安，为全县高质量发展筑牢坚实根基。

吴呈钱强调，安全生产要从“短期攻坚”向“常态长效”转变，刚性落实“3030”闭环管控机制，用好PDCA工作法，全力把风险隐患消除在萌芽状态。要从“重管理”向“重服务”转变，政企联动抓好安全生产责任落实，让营商环境有温度也有力度。要从“被动应对”向“主动预防”转变，持续抓好“8+5”领域风险隐患动态排查整治，高效运行“1833”联合指挥体系，科学用好基层应急小单元，打好“人防+物防+技防”组合拳，统筹抓好极端天气防范、水上安全、防汛防台等工作。

吴呈钱强调，生态环境保护要坚持系统治理，聚焦水岸同治、城乡环境、固废管控、污水管网运维管护等方面持续发力，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。要闭环落实整改，常态化开展问题隐患排查，对排查发现的问题实行清单化管理、销号式整改，确保逐项清零见底。要打牢基层基础，坚持“当下改”与“长久立”相结合，科学制定生态环境基础设施建设规划，不断提升生态环境治理效能，坚决守牢生态安全底线，切实以高水平保护推动高质量发展。

吴呈钱强调，经济运行要精准施策，聚焦关键领域、重点任务和薄弱环节，加强经济运行分析调度，精准发力补短板、争先进位促提升，推动全县经济运行持续向好。要压实工作责任，县领导牵头抓总，下沉一线破解发展堵点难点，乡镇部门协同联动，形成工作合力，扎实做好项目建设、产业发展、消费提振等各项工作，全力以赴稳经济、促发展、惠民生。要强化督导落实，以严实作风和过硬执行力，推动各项工作落到实处、见到实效，推动形成干事创业的良好氛围。

来 源：永嘉发布

原标题： 全县重点工作部署会召开

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com