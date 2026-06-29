永嘉发布 2026-06-29 10:58:01

6月24日至25日，永嘉县委书记吴呈钱率县党政代表团赴福建省泉州市考察，学习借鉴泉州在时尚制造、传承历史文化、文旅融合发展等方面的经验做法，借他山之石、谋发展之道，为加速“人产城融合、农文旅共富”增添奋进动力。

6月24日至25日，永嘉县委书记吴呈钱率县党政代表团赴福建省泉州市考察，学习借鉴泉州在时尚制造、传承历史文化、文旅融合发展等方面的经验做法，借他山之石、谋发展之道，为加速“人产城融合、农文旅共富”增添奋进动力。永嘉县领导黄凡、赵洁鑫参加考察活动。

泉州市近年来大力推进传统鞋服产业智能化改造、数字化转型，以安踏为龙头的现代体育产品集群年产值超8000亿元。安踏从一个主营运动鞋服的消费零售企业，发展成为全球前列的国际化体育用品集团，特步致力于打造最适合中国跑者的跑鞋产品，成为“中国跑步第一品牌”，意尔康通过垂直整合供应链，将研发、生产、销售一体化……代表团一行考察了特步、安踏、意尔康等企业，不时与企业负责人现场交流、探讨，详细了解品牌打造、科技创新、运营管理等情况，认为泉州民营企业“爱拼会赢”的精气神和品牌化、多元化、国际化、数智化的发展思路，让人印象深刻、值得学习借鉴。

泉州不仅民营经济发达，还是“海上丝绸之路”重要节点、国务院首批公布的24个历史文化名城，“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”被列入世界遗产名录。代表团一行先后考察了西街步行街、工艺美术合作社、苏廷玉故居保护活化利用、蟳埔民俗文化村等地，了解海丝文化发掘、非遗传承发展、文旅项目运营等经验做法。一条街囊括了泉州所有的老字号和小吃、“爱情夜市”"簪花围"体验成为年轻人热门打卡点，这里既有老泉州的烟火记忆，也有年轻人的潮流气息，代表团对泉州活态化保护传承优秀传统文化给予赞赏，特别是在消费业态和体验场景打造上为我县提供了好的路径和模式。

考察中，吴呈钱强调，要切实把考察学习成果转化为高质量发展建设共同富裕示范区县域样板的创新实践和扎实成效，充分吸收泉州营造良好的营商环境和抓工业强产业的拼劲韧劲，以科技创新赋能鞋服、泵阀、教玩具等传统优势产业向时尚智造、系统流程装备、教育装备及文化创意转变，做深做透教育科技人才一体改革发展、科技创新和产业创新深度融合“两篇大文章”，推动我县传统产业转变为高新技术密集型产业，培育壮大“4+3”产业集群，打造融杭接沪的桥头堡、拥江发展的排头兵。要学习借鉴泉州申遗成功经验，聚焦楠溪江创建国家5A级旅游景区，系统梳理历史文化脉络，加强古村落和历史文化街区保护开发，开展文化基因解码，深挖“永嘉学派”文化内涵与当代价值，推动永嘉昆曲焕新发展，宋韵文化、瓯窑文化、华严砚活态传承，培育文化“新三样”，高质量讲好永嘉故事、高水平打响楠溪江文旅IP，持续把“农文旅体交”促共富打造成支柱产业、民生产业、幸福产业。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉党政代表团赴泉州考察

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com