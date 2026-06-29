龙港市委经济形势分析会暨综合考核工作例会召开

龙港发布 2026-06-29 10:58:01

6月26日，龙港市委书记林海涵主持召开龙港市委经济形势分析会暨综合考核工作例会，全面复盘今年以来经济运行成效，精准剖析短板弱项，系统部署下阶段稳增长、促发展、争进位重点任务，以实干实绩推动经济社会高质量发展。

6月26日，龙港市委书记林海涵主持召开龙港市委经济形势分析会暨综合考核工作例会，全面复盘今年以来经济运行成效，精准剖析短板弱项，系统部署下阶段稳增长、促发展、争进位重点任务，以实干实绩推动经济社会高质量发展。龙港市领导叶鑫俊、钱旭文、黄振国、胡月珍、陈滢冰、肖达统参加会议。

会议听取1-5月份龙港市经济运行、半年度攻坚目标和举措等情况汇报，与会人员作交流发言。

会议指出，今年以来，龙港市上下全面推进“1441”行动方案，锚定“四个现代”发展目标，以“四大行动”为主攻路径，攻坚克难、真抓实干，经济运行总体平稳、稳中有进。当前正值半年度收官冲刺的关键节点，要牢牢把握高质量发展首要任务，紧紧围绕“争进位、争前列、争一等”核心目标，坚持底线思维、强化极限思维，一体推进补短板、锻长板、创亮点，奋力实现上半年经济发展“时间过半、任务超半”，以决战决胜姿态夺取“半年红”。

会议强调，要精准调度稳运行，持续深化“双包联、双下沉”帮扶行动，常态化走访服务企业，精准落实惠企纾困政策，全力提振市场信心、激发市场主体活力，深入开展促消费、拓内需活动，激活消费市场潜能，夯实经济发展基本盘。要大抓项目扩投资，牢固树立“项目为王”理念，聚焦新能源、人工智能、高端装备等重点新兴产业链，大力招引一批延链、补链、强链优质项目，超前谋划储备一批重大项目，以高质量有效投资拉动经济稳步增长。要对标对表争进位，紧盯半年度考核重点领域、关键指标和薄弱环节，及时研判指标变化趋势，持续巩固优势领跑指标，靶向攻坚落后指标，及时梳理破解工作堵点、发展难点，全力推动各项指标提质进位、争先创优。要锤炼作风抓落实，大力弘扬“六干”作风，深入实施干部“熔炼工程”，以实打实的攻坚举措、硬碰硬的工作成效，圆满完成半年度经济社会发展各项目标任务，为全年高质量发展筑牢坚实基础。

来 源：龙港发布

原标题： 市委经济形势分析会暨综合考核工作例会召开

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/邓雨薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com