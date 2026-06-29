新华网 2026-06-29 10:39:43

29日4时许，记者从四川省宜宾市抗震救灾指挥部获悉，高县5.5级地震无人死亡，造成13人受轻微伤，已及时送医诊疗，紧急避险转移和安置196人。

6月29日凌晨，四川省宜宾市高县沙河镇上龙村，民兵在清理道路上的落石。新华社记者 庄歌尔 摄

据中国地震台网正式测定，6月29日0时12分在四川宜宾市高县发生5.5级地震，震源深度6公里，震中位于北纬28.50度，东经104.69度。四川省地震局介绍，震中位于宜宾市高县沙河镇。

4时50分，记者赶到沙河镇上龙村党群服务中心，现场了解到，震中交通、电力、通信均未中断。沙河镇党委副书记、镇长严强介绍，有21户房屋开裂，其中3户房屋开裂相对严重，所涉10人已通过投亲靠友就近安置。排查发现约有12处道路落石，已初步清理。

6月29日凌晨，四川省宜宾市高县沙河镇上龙村，民兵在清理道路上的落石。新华社记者 庄歌尔 摄

地震发生后，中国地震局迅速启动三级应急响应，四川省地震局立即启动地震应急预案、实施三级应急响应，宜宾市抗震救灾指挥部启动地震三级应急响应。目前，抗震救灾各项工作正在紧张有序进行。

6月29日凌晨，四川省宜宾市高县沙河镇上龙村，民兵在清理道路上的落石。新华社记者 庄歌尔 摄

6月29日凌晨，四川省宜宾市高县沙河镇上龙村，民兵在清理道路上的落石。新华社记者 庄歌尔 摄

来 源：新华网

原标题： 四川宜宾高县5.5级地震致13人受轻微伤

记者 谢佼、胡旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com