四川宜宾高县5.5级地震致13人受轻微伤
29日4时许，记者从四川省宜宾市抗震救灾指挥部获悉，高县5.5级地震无人死亡，造成13人受轻微伤，已及时送医诊疗，紧急避险转移和安置196人。
6月29日凌晨，四川省宜宾市高县沙河镇上龙村，民兵在清理道路上的落石。新华社记者 庄歌尔 摄
据中国地震台网正式测定，6月29日0时12分在四川宜宾市高县发生5.5级地震，震源深度6公里，震中位于北纬28.50度，东经104.69度。四川省地震局介绍，震中位于宜宾市高县沙河镇。
4时50分，记者赶到沙河镇上龙村党群服务中心，现场了解到，震中交通、电力、通信均未中断。沙河镇党委副书记、镇长严强介绍，有21户房屋开裂，其中3户房屋开裂相对严重，所涉10人已通过投亲靠友就近安置。排查发现约有12处道路落石，已初步清理。
6月29日凌晨，四川省宜宾市高县沙河镇上龙村，民兵在清理道路上的落石。新华社记者 庄歌尔 摄
地震发生后，中国地震局迅速启动三级应急响应，四川省地震局立即启动地震应急预案、实施三级应急响应，宜宾市抗震救灾指挥部启动地震三级应急响应。目前，抗震救灾各项工作正在紧张有序进行。
6月29日凌晨，四川省宜宾市高县沙河镇上龙村，民兵在清理道路上的落石。新华社记者 庄歌尔 摄
6月29日凌晨，四川省宜宾市高县沙河镇上龙村，民兵在清理道路上的落石。新华社记者 庄歌尔 摄
来 源：新华网
记者 谢佼、胡旭
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州飞乌鲁木齐！海航宽体大飞机7月1日上线社会06-28
-
火了！泰顺这家企业订单排至三季度县市新闻06-28
-
温医大非遗陈氏手砭传承实训中心揭牌社会06-28
-
瓯海农业专家上门“把脉问诊” 助力瓯柑提质增产县市新闻06-28
-
文成县西北部12万群众告别季节性缺水社会06-28
-
温州“流彩万花筒”让新居民子女找到归属感社会06-28
-
技能比武显身手 洞头20名外卖骑手比拼“文明配送”社会06-28
-
2026浙BA温州市预选赛瓯海29日迎首战社会06-28
-
一颗高山梅的“七十二变”！楠溪江杨梅市集开市社会06-28
-
刀尖上的非遗！食品雕刻讲座走进温图老年馆社会06-28