新华网 2026-06-29 10:39:43

北京时间29日3:00

十六分之一决赛 加拿大1:0南非

北京时间29日凌晨，本届世界杯淘汰赛阶段比赛打响。首场十六分之一决赛，B组第二名加拿大队对阵A组第二名南非队，两队90分钟内“互交白卷”。伤停补时阶段，加拿大队欧斯塔奇欧远射破门，帮助加拿大队历史上首次晋级世界杯十六强。八分之一决赛中，加拿大队将对阵荷兰队与摩洛哥队之间的胜者。

6月28日，加拿大队球员欧斯塔奇欧（中）在比赛中庆祝进球。新华社记者 毛思倩 摄

图为6月28日加拿大队球员欧斯塔奇欧（右四）破门瞬间。新华社记者 白雪飞 摄

北京时间30日1:00

十六分之一决赛 日本-巴西

本场是淘汰赛首轮最具看点的比赛之一，面对“五星”巴西，亚洲世界排名最高的日本队能否“爆冷”？从1998年首次入围世界杯决赛阶段以来，日本队从来没有通过过淘汰赛首轮。但去年，他们曾在友谊赛上击败过巴西队，此次世界杯能否实现突破？

巴西队对日本队的历史战绩绝对占优，且内马尔面对日本队曾打进过9球，他能否继续上场甚至进球，与巴西队一道继续前进？

6月20日，日本队在对阵突尼斯队的小组赛比赛中。新华社发（卢西奥·塔沃拉摄）

6月24日，巴西队球员内马尔在对阵苏格兰队的比赛后向观众致意。新华社记者 张晨 摄

北京时间30日4:30

十六分之一决赛 德国-巴拉圭

两队在世界杯历史上只有一次交手。2002年世界杯八分之一决赛中，德国队常规时间最后时刻1:0“绝杀”巴拉圭队。本届杯赛，德国队时隔12年再进淘汰赛。他们在小组赛开局状态火热，但末轮负于南美球队厄瓜多尔队；其后卫尼科·施洛特贝克因伤告别本届世界杯，也为淘汰赛增添了不确定因素。

巴拉圭队在所有小组第三名中排名第七，惊险晋级32强。十六分之一决赛中，其中场球员迭戈·戈麦斯停赛，但因触犯“捂嘴新规”领到红牌的米格尔·阿尔米隆停赛期满可以出场。他们能否阻挡“日耳曼战车”？

6月25日，德国队与厄瓜多尔队在比赛中。新华社记者 许畅 摄

6月12日，巴拉圭队与美国队的比赛中，主裁判向巴拉圭队球员米格尔·阿尔米隆（左后）出示黄牌。新华社记者 毛思倩 摄

来 源：新华网

原标题： 淘汰赛打响 加拿大“绝杀”首进16强

本文转自：温州新闻网 66wz.com