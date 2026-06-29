鹿城发布 2026-06-29 10:58:02

6月28日，CCTV13央视新闻频道《新闻直播间》栏目播出《民生一件事 浙江温州 老旧小区“拼单”请物业》，将镜头对准温州鹿城，揭秘鹿城区创新探索的“拼单式物业”模式。

老旧小区谁来管、怎么管得好？6月28日，CCTV13央视新闻频道《新闻直播间》栏目播出《民生一件事 浙江温州 老旧小区“拼单”请物业》，将镜头对准温州鹿城，揭秘鹿城区创新探索的“拼单式物业”模式。

作为鹿城创新探索的“拼单式物业”模式的实践阵地，南汇街道地处温州市中心，辖区内老旧小区占比过半，普遍存在规模小、设施差、管理难等问题。许多小区仅有二三十户，无法形成规模效应，专业物业企业“看不上、不愿进、留不住”，长期依赖社区兜底、居民自治，环境和治安问题都是城市治理的“老大难”。

为破解这一困局，2024年8月，街道以龙源社区为试点，打破传统小区的物理边界，将辖区内的20个相邻老旧小区“打包”整合，拼成一个“治理共同体”，交由一家专业物业公司统一管理。这种“化零为整”的规模化运作，有效摊薄了运营成本，让物业企业能够以较低的收费实现良性运转。目前，该片区户均年缴物业费仅240元，并于近期实现了整体营收平衡，经验做法被住建部列入可复制政策机制清单。

在具体落地过程中，鹿城区深耕党建引领基层治理。为了凝聚居民共识，街道和社区采取了“先尝后买”的破冰策略。物业企业率先入驻个别小区打造“样板区”，提供路面整修、监控重置、加装充电桩等定制化服务，让居民在过渡期内“零付费”体验服务成效。看着小区环境得到肉眼可见的改善，居民的态度从最初的观望转变为支持，最终多个小区以超90%的高同意率顺利达成“团购”协议。

为保障服务品质，鹿城区还构建了完善的监督与管理机制。在人员配置上，实行“一套人马服务多个小区”的扁平化管理，通过共享保安、保洁、维修人员等资源，极大提升服务效能。同时，鹿城全面落实党建引领社区、业委会、物业服务企业“三方协同”共治机制，因地制宜搭建“三方议事堂”平台，社区牵头每月议事、区领导每季度下沉解难题，合力解决加装电梯、环境提升等群众关心事。此外，探索“公共收益补一点、居民个人出一点、增值服务收一点”的多元模式，盘活闲置资源，提升自我造血能力。如今，片区内矛盾纠纷显著减少，群众幸福感、满意度持续上升。

从“无人问津”到“争先入驻”，从“政府兜底”到“自主运营”，鹿城区以“拼单式物业”模式，走出了一条低成本、可持续、可复制的老旧小区治理新路。这一“微改革”不仅让老小区焕发新活力，更以“小切口”推动“大民生”，为城市基层治理现代化提供了鲜活的“鹿城样本”。

来 源：鹿城发布

原标题： 央视点赞鹿城“拼单式物业”

本文转自：温州新闻网 66wz.com